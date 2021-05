Der neue Gameplay-Trailer zu Horizon Forbidden West zeigt einen ersten Bosskampf. Bildquelle: Sony

Während der gestrigen "State of Play"-Präsentation hat Sony ganze 14 Minuten Gameplay zu Horizon Forbidden West gezeigt. Der Trailer bietet genau das, was die Fans wollen: Wunderschöne PS5-Grafik und schnelle Dinosaurier-Action.

Horizon Forbidden West: Neue Waffen und große Dinos

Die Heldin Aloy hat wieder viel zu tun. Ein neuer Gameplay-Trailer zur Horizon Forbidden West gibt bereits einen ersten Ausblick auf ihren Kampf gegen die riesigen Roboter-Dinos. Der Nachfolger zu dem 2017 erschienen Horizon Zero Dawn stellt dabei auch Aloys neue Waffen und Werkzeuge vor.

In den Gameplay-Szenen muss sich die Heldin einer neuen Bedrohung stellen: Eine Gruppe Banditen hat ihren Verbündeten Erend gefangengenommen. Die Bösewichte sind jedoch nicht zu unterschätzen, da sie auf Roboter-Raptoren reiten und ein riesiges Mammut kontrollieren. Aloy ist jedoch alles andere als wehrlos. Neben ihrem Bogen hat sie einen Hologramm-Gleiter und einen Elektro-Speer, der mit den Banditen kurzen Prozess macht.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Horizon Forbidden West ansehen:

Horizon Forbidden West sieht auf der PS5 fantastisch aus

Sony lässt mit dem Gameplay-Trailer außerdem die Grafikmuskeln der PlayStation 5 spielen. Auf ihrer Flucht vor den Raptoren stürzt sich Aloy ins Meer und taucht durch verwittere Ruinen und bunte Korallen. Auch ein riesiger Robo-Wal darf da nicht fehlen.

Horizon Forbidden West soll in der zweiten Jahreshälfte von 2021 für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Wenn ihr den Vorgänger Horizon Zero Dawn davor noch nachholen wollt, könnt ihr ihn euch hier auf Amazon ansehen:

Horizon: Zero Dawn - [PlayStation 4]

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Sony stellt während einer "State of Play"-Präsentation erstes Gameplay zu Horizon Forbidden West vor. Welches neue Feature aus dem Trailer hat euch am besten gefallen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.