Dying Light 2: Gameplay-Trailer zeigt Zombie-Action und verrät Release-Termin

In Dying Light 2 sind nicht nur die Zombies eine Bedrohung. Bildquelle: Techland

Ein neuer Gameplay-Trailer stellt die apokalyptische Welt aus Dying Light 2 vor. Neben den Zombies, denen ihr nur mit euren Parkour-Skills entkommen könnt, spielen diesmal auch Menschen eine wichtige Rolle.

Wann erscheint Dying Light 2?

Die Entwicklung von Dying Light 2: Stay Human lief alles andere als reibungslos. Nachdem es zwischenzeitlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, gibt es jetzt einen neuen Gameplay-Trailer und ein Release-Datum: Das Action-Rollenspiel voller Zombies und Parkour soll voraussichtlich am 7. Dezmeber 2021 erscheinen.

Der Trailer gibt euch bereits einen guten Ausblick auf die apokalyptische Welt, die euch in Dying Light 2 erwartet. Seit dem Ausbruch des Zombie-Virus sind 15 Jahre vergangen und der neue Protagonist Aiden Caldwell muss sich in "The City" zurechtfinden, einer der letzten Bastionen der Menschheit. Ein neuer Tag-Nacht-Wechsel sorgt dafür, dass die Straßen der Stadt nachts von Zombies und besonders gefährlichen Mutanten geflutet werden. Diese Zeit könnt ihr nutzen, um den Untergrund nach Beute abzusuchen. Wie schon im Vorgänger spielt auch das Parkour-System eine große Rolle im Kampf gegen die Untoten.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Dying Light 2 ansehen:

Dying Light 2: Auch die Lebenden sind nicht ungefährlich

In "The City" gibt es mehrere Fraktionen, mit denen ihr im Laufe eures Abenteuers immer wieder aneinandergeraten werdet. Eure Entscheidungen darüber, mit wem ihr euch verbündet und wen ihr euch zum Feind macht, sollen sich auch auf das Aussehen der Stadt auswirken. Wenn ihr noch mehr Details zu Dying Light 2 erfahren wollt, könnt ihr euch außerdem ein neues Update-Video der Entwickler ansehen.

Dying Light 2 erhält einen neuen Gameplay-Trailer. In der apokalyptischen Welt müsst ihr erneut um euer Leben kämpfen und dabei auch die Lebenden im Auge behalten.