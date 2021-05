Kennt ihr das? Ihr findet ein Item, das eure Fähigkeiten in die Höhe schießen lässt. +30 Schaden, +100 % auf kritische Treffer, +10 Giftschaden und so weiter. Aber was ist, wenn euch ein Spiel zu mächtig werden lässt? In diesen neun Spielen seid ihr schon so übermächtig, dass euch kaum jemand Konkurrenz machen kann.

Waffenstarrende Helden mit übernatürlich Fähigkeiten: Sind die nicht ein wenig zu stark?

Aber ist nicht gerade das der Spaß daran?

Gar keine Frage: In Games wollt ihr sicher über die Grenzen des Menschenmöglichen hinauswachsen und mit allen möglichen Superkräften und Fähigkeiten die Spielwelt aufmischen. Es sei denn, ihr spielt einen Alltagssimulator. (Obwohl ... Superkräfte im Alltag? Hmmm ...).

Aber allzu oft vergesst ihr vielleicht, wie stark eure jeweilige Spielfigur gerade ist, während ihr mit der linken Hand einen Feuersturm heraufbeschwört, mit der rechten die Seelen eurer besiegten Feinde aufsaugt und einen Drachen mit einem gezielten Bauchklatscher zu Boden zwingt.

Daher versteht die Beispiele in der folgenden Bilderstrecke nicht als Kritik, sondern eher als eine Betrachtung vom Standpunkt eines Normalsterblichen aus. Denn was da abgeht, ist manchmal so dermaßen übertrieben, dass man mitunter ganz übersieht, wie weit weg von der Realität das Geschehen ist ...

... und ihr genießt jeden Moment davon. Und das ist auch gut so! Viel Spaß beim Schmökern.

Ob als maskierter Rächer in Gotham City, als mächtiges Drachenblut oder als vollkommen abgehobener Superheld mit irrsinnigen Kräften ausgestattat - manche Spiele lassen euch so übermäßig stark auftreten, dass ihr im Grunde keine ernstzunehmende Gegenwehr mehr zu befürchten habt.