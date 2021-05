Herzzerreißend: Diesen 9 Games trauert ihr seit Jahren hinterher

Dead Space, Command and Conquer oder This is Vegas – diesen Spielen trauert ihr hinterher. (Bild: Getty Images / Slphotography)

Haltet die Taschentücher bereit – es wird traurig! Wir haben euch via Facebook gefragt, welchen Games ihr hinterhertrauert, seitdem der Entwickler pleite ist, die Server abgeschaltet wurden oder Ähnliches. In über 600 Kommentaren habt ihr fleißig diskutiert – und hier ist das Ergebnis!

Dead Space und andere Verluste

Am Dienstag haben wir euch via Facebook gefragt, welchen Spielen ihr am meisten hinterhertrauert. Aufgrund der vielen Kommentare haben es nicht alle Spiele in die Bilderstrecke geschafft – trotzdem wollen wir euch 9 Gaming-Projekte präsentieren, um die es mittlerweile viel zu ruhig geworden ist. Seht euch unsere Bilderstrecke zu diesem Thema an:

Manchen Projekten ging einfach das Geld aus, bei anderen musste sogar das zuständige Studio dichtmachen. Die Gründe sind vielfältig aber eines steht fest – bei der Einstellung des Lieblingsspiels hat niemand ein Lächeln im Gesicht. Hat euch die Bilderstrecke gefallen? Haben wir vielleicht ein Spiel vergessen? Gebt uns euer Feedback gern via Facebook!