1000-Euro-Preisgeld: CoD-Turnier sucht talentierte Duo-Teams

CoD: Warzone – Die Community von Call of Addicts sucht die besten Duo-Spieler des Landes.

In CoD: Warzone sind viele Legenden unterwegs, die ihr Können in dutzenden Runden und Clips unter Beweis stellen. Wem das allerdings nicht reicht, sollte sich überlegen, sich beim Duo-Turnier von Call of Addicts anzumelden. Es winken 1.000 Euro Preisgeld.

Turnier in CoD: Warzone – 1.000 Euro Preisgeld, jeder kann mitmachen

Battle Royale, Treffsicherheit, Absprachen – Ihr und eure Freunde seid extrem gut in CoD: Warzone? Dann beweist es! Die deutsche "CoD: Warzone"-Community Call of Addicts veranstaltet am 12. Juni ein großes Duo-Turnier. Jeder kann teilnehmen, es gibt keine Teilnahmegebühr!

Die Duo-Teams haben beim Turnier fünf Stunden Zeit, ihre drei besten Runden in Public Lobbys zu erspielen und diese dann bei der Jury einzureichen. Dabei gestaltet sich die Preisgeldverteilung wie folgt:

Platz: 500 Euro

Platz: 300 Euro

Platz: 200 Euro



Wie ihr teilnehmen könnt, wo ihr euch anmelden müsst und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr auf der Homepage von Call of Addicts. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg (– und an alle spieletipps-Leser: Macht uns stolz und die anderen fertig!)

