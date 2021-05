PS4-Spiel auf Xbox Series zocken – Gamer schafft es mit vielen Tricks

Ein PS4-Spiel lässt sich jetzt auch auf der Xbox Series X spielen. (Bildquelle: Massonstock)

Mit einem geschickten Kniff hat es ein Gamer geschafft, ein ehemals exklusives PS4-Spiel auf der Xbox Series X zu zocken. Dabei profitierte er von einem neuen Feature auf der Microsoft-Konsole

Momentan dürfen ausgewählte Xbox-Gamer eine neue App-Version des Microsoft-Edge-Browsers testen. Über die Browser-App ist es einem Redakteur von The Verge nun gelungen, auf die eigene Steam-Bibliothek zuzugreifen – und so kann er auf seiner Xbox Series X die PC-Version des ehemals PS4-exklusiven Games Days Gone spielen.

Clever getrickst: Days Gone auf der Xbox Series X

Um auf seine Steam-Bibliothek auf der Xbox Series X zuzugreifen, nutzt Tom Warren die Beta-Version des Microsoft-Edge-Browsers zusammen mit dem Programm Parsec. Auf diese Weise kann er im Wesentlichen Inhalte von seinem Desktop-PC auf der Xbox Series X streamen.

Weil das ehemalige PS4-Spiel Days Gone mittlerweile auch auf Steam verfügbar ist, kann Warren somit also auf das Zombie-Abenteuer zugreifen – auf der Konkurrenzkonsole. Allerdings ist in seinem Video deutlich zu sehen, dass die Technologie noch nicht ganz ausgereift ist: Die aktuelle Framerate würde beim Zocken des Open-Worl-Spiels auf längere Sicht auf jeden Fall noch Kopfschmerzen verursachen.

Days Gone: Stream auf Xbox Series X bald für alle möglich?

Während die Beta-Version des neuen Edge-Browsers für die Xbox Series X mehrere Verbesserungen verspricht, ist sie noch nicht für alle Gamer zugänglich. Wann Microsoft die App für alle Nutzer verfügbar machen wird, ist noch unklar. Ob dann alle Xbox-User mit dem Streaming-Trick auf ihre Steam-Bibliothek zugreifen können, muss sich ebenfalls noch zeigen – möglicherweise könnte es hier auch zu rechtlichen Problemen kommen.

Dass Sony sich über das Game-Streaming von Days Gone auf der Xbox Series X freut, ist jedenfalls eher unwahrscheinlich.

