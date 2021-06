Fallout: Fans hauchen unveröffentlichtem Spiel nach fast 20 Jahren Leben ein

Fallout-Fans arbeiten an einer verlorenen Fortsetzung.

Fans haben ein verlorenes Fallout-Sequel für sich entdeckt. Weil das Spiel leider nie veröffentlicht wurde, arbeiten sie nun daran, das Projekt 18 Jahre später doch noch zum Leben zu erwecken.

Nach Fallout 2 arbeiteten die Entwickler von Black Isle Studios an einem Sequel, das unter dem Codenamen Van Buren geführt wurde. 2003 wurde das Projekt jedoch gestoppt und verworfen. Erst 2008 erschien das offizielle Fallout 3 – entwickelt von Publisher Bethesda. Knapp 20 Jahre nach der Absage an Van Buren haben sich nun Fans dem Projekt angenommen.

Revelation Blue: Verlorenes Fallout-Spiel wird als Mod entwickelt

Eine Gruppe von Moddern hat nun mit einigen Jahren Verzögerung die Arbeit an Van Buren alias Fallout 3 aufgenommen. Die Fans versuchen das Spiel als Mod für Fallout: New Vegas unter dem Namen Revelation Blue zu entwickeln.

Während die Modder bereits einen Trailer für das Projekt auf YouTube hochgeladen haben, ist die Mod-Seite auf NexusMods aktuell verborgen. Auf das fertige Spiel müsst ihr also wohl noch eine Weile warten, zunächst wollen die Modder eine Demo von Revelation Blue fertigstellen.

Van Buren – Fans sind fasziniert vom gescheiterten Fallout 3

In der ursprünglich vorgesehenen Handlung von Fallout: Van Buren hättet ihr einen entflohenen Gefängnisinsassen im Jahr 2253 gespielt. Die Modder haben bereits angekündigt, sich so nah wie möglich an die Geschichte des Originals zu halten.

Neben der Mod für Fallout: New Vegas wird übrigens auch noch eine Van-Buren-Mod für Fallout 2 unter dem Namen Fallout: Yesterday entwickelt, ebenso wie ein eigenständiges "Fallout: Van Buren"-Spiel in der Unity-Engine. Auf Fallout-Fans scheint das unveröffentlichte Spiel also auch 18 Jahre nach seiner Absage immer noch eine große Faszination auszuüben.

