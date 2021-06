Summoners War: Lost Centuria – Season 2 liefert neue Monster und Modi

Summoners War: Lost Centuria läutet die zweite Season ein – und damit auch die Ankunft neuer Modi und Monster.

Auf geht's in die zweite Season! Die Spieler von Summoners War: Lost Centuria dürfen sich auf neue Monster und neue Modi freuen. Entwickler Com2uS gab nun bekannt, was alles in dem neuen Paket drin ist.

Monster, Modi, Welt-Turnier – macht euch bereit!

Die Mobile-Spieler kämpfen, leveln und siegen nun schon seit einem Monat im frisch erschienenen Summoners War: Lost Centuria, das kostenlos über den Apple App Store und den Google Play Store erhältlich ist. Aber das war erst der Anfang: Nun ist die zweite Season gestartet und liefert viele neue Inhalte, darunter zwei neue Monster:

Seara (Windattribut) , das sein Team mit Effekt reduzierenden Bomben unterstützt

Zibrolta (Feuerattribut), das Bomben mitbringt, die zufälligen Schaden austeilen und Feinde zudem betäuben

Außerdem können Spieler ab dem Gold-V-Grad nun im neuen Welt-Turnier-Modus gegeneinander antreten. Dank des "Ban & Prick"-Modus können diese nun auch bestimmte Monster aus dem Kampf bannen und somit deutlich strategischer kämpfen.

Für wen das aber nichts ist, sollte den neuen "Freier Kampf"-Modus ausprobieren. Von Monstern bis Zaubersprüche, hier erhalten die Spieler eine komplett beliebige Auswahl, die sie gegen ihre Gegner einsetzen können. Damit der Kampf allerdings fair bleibt, werden die Spieler auf Level 10 eingestuft und können sich auf ein besseres Matchmaking-System verlassen.

Grandiose Neuigkeiten für Kämpfer in Summoners War: Lost Centuria – die zweite Season liefert viele neue Monster und neue Modi, bei denen bestimmt etwas für jeden Spieler dabei ist. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Inhalten die nächsten Seasons überzeugen wollen.