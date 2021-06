Heldenhafte Rettung: Junge opfert Pokémon-Karten, wird mit seltenem Geschenk belohnt

Der 8-jährige traut seinen Augen kaum, als er die Überraschung öffnet. Bild: WSLS10@YouTube

Bryson aus West Virginia zeigte ein unheimlich großes Herz und trennte sich von seiner Pokémon-Sammlung, um die Tierarztrechnung für seinen Welpen zu bezahlen. Nun wird er dafür belohnt.

Gerade einmal acht Jahre alt und schon so verantwortungsbewusst: Vor wenigen Wochen setzte sich Bryson an den Straßenrand, um seine Pokémon-Sammelkarten zu verkaufen. Er wollte so seine Eltern dabei unterstützen, die wichtige Behandlung für seinen Welpen Bruce zu bezahlen.

Dank seiner großherzigen Aktion ist Bruce wieder gesund und tollt mit Bryson durch den Garten. Das ist dem jungen Pokémon-Fan sicher schon genug, doch wie der Sender WSLS berichtet, wurden ein paar Mitarbeiter der Pokémon Company auf ihn aufmerksam.

Die haben sich etwas ganz besonderes einfallen lassen und dem Jungen ein großes Paket geschickt. Darin befanden sich zahlreiche Pokémon-Karten, darunter Exemplare, die äußerst selten und kaum zu bekommen sind – und die hat er sich wirklich verdient.

Bild: The Pokémon Company

Originalbeitrag vom 15. Mai 2021:

Viele Pokémon-Fans haben eine Leidenschaft für die Sammelkarten und es fällt ihnen bestimmt schwer, sich davon zu trennen. Ein junger Sammler hat es kürzlich aber gemacht, um seinen kleinen Welpen zu retten.

Pokémon: Junge geht mit seiner Geschichte viral

Der erst 8-jährige Bryson aus West Virginia hat wie die Großen gesammelt und bereits eine große Pokémon-TCG-Sammlung angehäuft. Die war ihm aber offensichtlich nicht so wichtig, wie sein Welpe Bruce. Bei Bruce wurde ein Parvovirus diagnostiziert, ein ansteckendes Hundevirus, das unbehandelt eine Sterblichkeitsrate von bis zu 91 % erreicht.

Das ist Bruce, Brysons Welpe (Bild: Familie Kliemann / ABC News)

Bruce musste notoperiert werden, um sein Leben retten zu können. Eine Operation, die 700 US-Dollar kostete. Bryson machte die Nachricht sehr traurig und er erklärte ABC News, dass er sonst niemanden hat, mit dem er spielen kann. Als er merkte, dass sich seine Eltern die Operation nicht leisten konnten, beschloss er, Geld beizusteuern – durch den Verkauf seiner Pokémon-Sammelkarten.

Er begann mit einem kleinen Stand am Straßenrand, neben ihm ein handgemaltes Schild. Um das Geld auch wirklich zusammenzubekommen, ergänzte Brysons Mutter die Aktion mit einer GoFundMe-Seite und einem Ziel von 800 US-Dollar. Die Community übertraf alle Erwartungen und spendete insgesamt mehr als 1.900 US-Dollar, damit der Junge den Großteil seiner Sammlung behalten kann.

Bild: Familie Kliemann / ABC News

Bruce ist über die Berge

Nach der überwältigenden Reaktion der Community und einer Woche Behandlung ist Bruce wieder gesund und durfte zurück zu Bryson. Der Rest des gesammelten Geldes wird für die zukünftigen Impfungen des Hundes und andere kranke Hunde in der Gemeinde verwendet.

