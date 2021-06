Ultimatives Far-Cry-Ranking: Vom schlechtesten bis zum besten Teil

Far Cry: New Dawn ist der neueste Teil der Far-Cry-Reihe, der allerdings mit den wahren Königen des Far-Cry-Universums nicht mithalten kann.

Far Cry 6 soll im Oktober dieses Jahres erscheinen und damit den zwölften Teil der Shooter-Reihe bilden. Eine gute Gelegenheit, alle vorherigen Teile in einem ultimativen Ranking zu ordnen. Welchen Teil wird Far Cry 6 mit Leichtigkeit besiegen, an welchem Teil wird es nur schwer vorbeikommen?

Far-Cry-Ranking: Elf Teile voller Kugeln, Bösewichte und Verrücktheit

Malerische Schauplätze, charismatische Bösewichte, viele Waffen – Ubisofts Shooter-Reihe Far Cry begeistert die Fans nun seit vielen Jahren und kann mittlerweile auf ganze elf Teile zurückblicken. Aber wie schlagen sich alle Far-Cry-Spiele in einem ultimativen Ranking? In der unteren Bilderstrecke könnt ihr es herausfinden.

Von Far Cry bis Far Cry: New Dawn: Mancher Teil konnte die Fans begeistern und mancher nur enttäuschen. Fragt sich jetzt nur, welchen Platz das bald erscheinende Far Cry 6 in diesem Ranking einnehmen wird. Wird es dem König der Reihe den Platz streitig machen können? Wir werden sehen.