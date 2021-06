P.T. bekommt mit Luto einen Nachfolger im Geiste.

Kommt da ein neuer Horror-Hit auf euch zu? Das soeben angekündigte PlayStation-Spiel Luto legt Parallelen zum Kultspiel P.T. nahe. Der Teaser-Trailer verspricht jedenfalls jede Menge Gänsehaut.

Der spanische Indie-Entwickler Broken Bird Games arbeitet an einem neuen Horror-Spiel, das sich offenbar an einem der gruseligsten Games der letzten Jahre orientiert. Luto scheint sich von Hideo Kojimas P.T. mehr als nur eine Scheibe abgeschnitten zu haben – aber die ersten Eindrücke sind durchaus vielversprechend.

Luto: Nimmt sich Horror-Spiel P.T. zum Vorbild?

Hideo Kojimas P.T. sollte bekanntermaßen als Playable Teaser für das damals geplante und später gecancelte Projekt Silent Hills fungieren. Doch obwohl P.T. nur ein kurzer, schauerlicher Appetithappen war, der dazu auch noch kurze Zeit später aus dem PlayStation-Store verschwand, hat er zweifellos Spuren hinterlassen.

Mit Luto schickt sich Broken Bird Games nun an, die P.T.-Magie auf die PlayStation zurückzuholen. Der Teaser-Trailer zeigt eine sehr vertraute Kamerafahrt durch die Flure eines leeren Hauses, in dem sicherlich einige düstere Geheimnisse verborgen sind. Der kurze Trailer schafft es in jedem Fall, eine bedrückende Atmosphäre aufzubauen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer zu Luto an:

Luto: Indie-Horror setzt auf First-Person-Perspektive

Ebenso wie P.T., Phasmophobia und die neueren Resident-Evil-Spiele wird Luto in der First-Person-Perspektive spielbar sein.

Der Titel Luto bedeutet Trauer auf Spanisch und der Twitter-Beschreibung von Broken Bird Games nach zu urteilen, wird das Spiel den Schmerz behandeln, der auf den Verlust eines geliebten Menschen folgt. Das Spiel hat noch keinen Release-Termin, aber Horror-Fans sollten sich den Namen schon einmal vorsorglich merken.

In Horrorspielen seid ihr nicht immer allein. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch zehn Horrorspiele, die ihr gemeinsam mit Freunden durchstehen könnt:

Was haltet ihr von dem Indie-Horror Luto? Freut ihr euch auf das Spiel? Oder hättet ihr lieber eine Vollversion von P.T. zum Zocken? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!