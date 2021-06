Ein neue Survival-Simulation auf Steam lässt euch Burgen wie in Stronghold bauen.

Ein neues Mittelalter-Spiel auf Steam vereint Survival-Elemente mit dem Burgenbau aus Stronghold. Bei der Community kommt der Mix so gut an, dass das Spiel bereits jetzt an der Spitze der Topseller steht.

Neues Mittelalter-Spiel auf Steam begeistert Community

Going Medieval ist der neue Star auf Steam. Die mittelalterliche Survival-Simulation befindet sich aktuell zwar noch im Early Acess, aber kann trotzdem die Gunst der PC-Spieler gewinnen. 95 Prozent der 251 Nutzerrezensionen sind positiv und das Spiel steht aktuell auf dem ersten Platz der Topseller.

Aber worum geht es eigentlich in dem Stronghold-Survival-Mix. Die Steam-Produktseite erklärt, dass Going Medieval in einer alternativen Zeitlinie spielt, in der die Pest nur wenige Überlebende zurückgelassen hat. Eure Aufgabe ist es, eine neue Gesellschaft aufzubauen, zu versorgen und zu beschützen. Auch wenn eure Siedlung anfangs nur mit einer kleinen Holzhütte beginnt, könnt ihr sie im Laufe der Zeit zu einer riesigen Festung erweitern.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Going Medieval ansehen:

Going Medieval bietet viele Freiheiten beim Burgenbau

Going Medieval will dabei die Stärken ausbauen, die schon Stronghold so erfolgreich gemacht hat. So verspricht das Spiel viele Freiheiten beim Bau eurer Burg. Über der Erde können mehrstöckige Gebäude errichtet werden, während im Untergrund Kerker und Tunnel entstehen. Ein schlauer Burgherr trifft diese Vorkehrungen natürlich nicht nur zum Spaß. Die Welt von Going Medieval ist voller Gefahren. Ihr müsst eure Siedler vor Banditen schützen und sie benötigen Nahrung und Unterkunft.

In den Nutzerrezensionen auf Steam wird Going Medieval von vielen Spielern als ein 3D-RimWorld bezeichnet. Auch wenn es sich noch im Early Acess befindet, loben die Fans bereits die charmante Atmosphäre des Spiels. Durch die Verwaltung der eigenen Siedler, die eigene individuelle Fähigkeiten besitzen, würden immer wieder spannende Geschichten entstehen. Einige Male wird jedoch auch kritisiert, dass das Bauen in 3D manchmal noch etwas schwammig ist.

Wenn ihr komplexe Strategiespiele mögt, in denen ihr ein ganzes Königreich lenken könnt, können wir euch außerdem Crusader Kings 3 empfehlen:

Going Medieval begeistert Spieler auf Steam. Aktuell führt der Stronghold-Survival-Mix sogar die Topseller-Liste an.