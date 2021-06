Microsoft verschenkt erstklassiges Adventure und feiert den Pride-Month

Sicher euch ein kostenloses Spiel zum Pride-Month!

Der Monat Juni steht ganz im Zeichen des Pride und feiert queere Menschen weltweit. Zu diesem Anlass lässt Microsoft ein dickes Geschenk für euch fallen: Neben coolen Aktionen könnt ihr ein ausgezeichnetes Adventure abstauben.

Sichert euch ein Gratis-Game von Microsoft!

Der Pride-Month ist angebrochen und Microsoft möchte diesen gebührend zusammen mit der LGBTQIA+-Community feiern. Neben tollen Aktionen, Spenden und einer exklusiven Pride-Kollektion sollten PC- und Xbox-Spieler die Ohren spitzen.

Das im August 2020 erschienene großartige Adventure Tell Me Why gibt es den gesamten Juni kostenlos auf Steam, im Microsoft Store und auf den Xbox-Konsolen zu ergattern.

Das besondere Story-Adventure von DontNod Entertainment ist mit einem queeren Charakter das perfekte Spiel, um den Pride-Month und die Diversität in Gaming-Communities zu zelebrieren.

Schaut euch den Trailer zu Tell Me Why gleich hier an:

Noch mehr Pride: Halo, Forza und Co. werden bunt

Zusätzlich zum Gratis-Game hat Microsoft ein ganzes Programm rund um den Pride-Month aufgestellt. PC- und Konsolen-Spieler können sich ab sofort das Hintergrundbild "True Colors" für ihr Profil herunterladen und neue bunte Profilbilder einrichten.

Macht euer Profil bunt und feiert den Pride-Month mit neuen Profil-Icons.

Auch Spieler von Halo: The Master Chief Collection erwarten spezielle Namensschilder mit dem Schriftzug "Unity".

In Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 wird es ebenfalls bunt: Hübscht euren Ford Focus RS mit der Rainbow-Lackierung ordentlich auf.

Neben diesen ganzen Gratis-Inhalten wird Microsoft den gesamten Monat Spiele, Filme und Serien empfehlen, die von der LGBTQIA+-Community vorgeschlagen wurden. Entdeckt weitere coole Spiele, wie zum Beispiel das beliebte Undertale. Wenn ihr noch mehr über das Programm erfahren wollt, empfehlen wir euch einen Blick auf Xbox Wire.

Was sagt ihr zum kostenlosen Spiel Tell Me Why? Werdet ihr das Microsoft-Game ausprobieren? Oder seid ihr bereits großer Fan? Und feiert ihr den Pride-Month in besonderer Weise? Besucht uns doch auf Facebook und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.