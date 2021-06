Stiftung Warentest Testsieger LG OLED CX9 stark reduziert – perfekt für 4K-Gaming

Der Stiftung Warentest-Testsieger - LG OLED CX9 (Bildquelle: LG.com).

Stiftung Warentest kürte den "LG OLED CX9" 2020 und 2021 zum besten Fernseher mit einer Gesamtnote von 1,5 ("sehr gut"). Dieser LG Smart-TV ist jetzt bei Saturn und MediaMarkt stark reduziert, in der Größe 55 Zoll und 65 Zoll.

Das Angebot lohnt sich besonders für Gamer, die mir ihren neuen NextGen-Konsolen mehr Grafikpower besitzen und dies nun auch perfekt umgesetzt sehen wollen.

LG OLED CX9 Testsieger-TV mit 120 Hz: Jetzt günstig bei MediaMarkt & Saturn

Sofern ihr bisher noch davor zurückgeschreckt seid, euch einen neuen Fernseher für die PS5 oder Xbox SX zu kaufen, dann könnte das aktuelle Angebot eine gute Entscheidungshilfe sein. Außerdem steht bald die EM 2021 vor der Tür, da solltet ihr aufrüsten.

Der OLED-Smart-TV (OLED55CX9LA) von LG bekam 2020 und 2021 eine hervorragende Bewertung von Stiftung Warentest, der Testsieger bekam die Note 1,5 (sehr gut) und der Fernseher ist nach wie vor eines der besten Geräte auf dem Markt.

LG OLED55CX9LA OLED TV 55 Zoll

LG OLED Fernseher CX9 mit 55 Zoll, 120 Hz und „a9 Gen3 AI-Prozessor“ für 1.299 Euro statt 2.299 Euro UVP bei Saturn.

LG OLED65CX9LA OLED TV 65 Zoll

Wer den LG-TV für die Fußballeuropameisterschaft 2021 etwas größer braucht, für den gibt die 65-Zoll-Variante bei MediaMarkt für 1.777 Euro statt 3.099 Euro.

Der LG CX9 ist bei Saturn nach wie vor sehr günstig, laut dem Preisvergleich von idealo kostet das Gerät im Preisvergleich verschiedener Händler zwischen 1.198 Euro und 1.499 Euro.

Technische Highlights des LG OLED CX9

Marke & Modell: LG OLED55CX9LA (Smart TV)

Panel-Typ: OLED

Bildschirm: OLED Flachbild-Fernseher / Bildqualität: HD 4K (UHD) / Bildschirmdiagonale (Zoll): 55 Zoll / Bildschirmdiagonale: 139 cm / Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel

Prozessor & Bildwiderholungsrate: "a9 Gen3 AI Prozessor 4K" & 120 Hz (Native Bildwiederholfrequenz)

(Native Bildwiederholfrequenz) Empfangsarten: DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

Anschlüsse: 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3), 3x USB 2.0, 1x RJ-45 , 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x 3.5 mm Klinke, 1x CI-Slot

, 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x 3.5 mm Klinke, 1x CI-Slot Betriebssystem: webOS 5.0 mit LG ThinQ

Sound: High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG)

Sonstiges: Unterstützung von NVIDIA G-SYNC sowie AMD FreeSync (sorgt für bessere und flüssigere Bildwiedergabe)

LG OLED CX9 MediaMarkt & Saturn-Deal: Lohnt sich das Angebot für Gamer?

Egal welchen Kumpel ihr fragt, jeder wird euch sagen: Für die neue PS5 oder die Xbox SX braucht ihr einen guten 4K-Fernseher, welcher technisch für 4K-Gaming ausgelegt ist, ein großer Bildschirm ist dann natürlich auch wünschenswert.

Im LG OLED CX9 wurde ein "a9 Gen3 AI-Prozessor 4K" verbaut, welcher speziell für höchste Bildqualität in 4K entwickelt wurde. Mit Hilfe von "Deep-Learning-Algorithmen" kann das zugespielte Videomaterial in Bezug auf Klarheit, Schärfe, Details und Helligkeit kristallklare Bilder reproduzieren, die dann auf dem 120-Hz-Bildschirm, mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, optimal dargestellt werden. Außerdem unterstützt der Fernseher "NVIDIA G-SYNC" sowie "AMD FreeSync". Dies sorgt für bessere und flüssigere Bildwiedergabe mit einer Reaktionszeit von 1 ms, was auch selbst bei höchsten Spielgeschwindigkeiten für gute Bilder sorgt.