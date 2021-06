Epic Games Store verschenkt extrem cooles Strategiespiel

Für kurze Zeit könnt ihr ein wirklich gutes Strategiespiel im Epic Games Store abstauben.

Die nächste Lieferung an kostenlosen Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Das neue Gratis-Spiel dürfte vor allem Strategie-Fans sehr freuen. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit.

Epic Games Store verschenkt eiskalten Überlebenskampf

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler gleich mit mehreren Vorteilen: Neben Exklusiv-Spielen und großen Sales können Nutzer außerdem jede Woche neue Gratis-Spiele abstauben. Die neueste Lieferung ist nun eingetroffen und ist ein wahres Fest für Strategie-Fans.

Ab jetzt bis zum 10. Juni könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein Strategie-Spiel ergattern, in welchem ihr euch gegen eine Eiszeit-Apokalypse behaupten müsst:

Danach geht es mit einem geheimnisvollen Spiel weiter, das nächsten Donnerstag, den 10. Juni, enthüllt werden soll. Es bleibt abzuwarten, um welches Spiel es sich dabei handelt. Vieles ist möglich, unter den Gratis-Spielen im Epic Games Store lassen sich auch immer wieder Blockbuster und interessante Geheimtipps finden.

- Übrigens: Frostpunk gibt es auch für die PS4. Ein wirklich gutes Spiel, das wir euch wärmstens empfehlen können:

Eine Woche lang haben PC-Spieler die Möglichkeit, Frostpunk kostenlos zu ergattern und für immer zu behalten. Es bleibt abzuwarten, welches Spiel als nächstes in der Gratis-Auswahl landen wird. Was kostenlose Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.