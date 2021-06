11 Fraktionen in Games, die komplett wahnsinnig sind

Der Vampir-Clan aus Skyrim: Dawnguard will die Sonne vernichten und lebt in einem Schloss voller Blut. Aber es gibt noch abgedrehtere Fraktionen in Videospielen.

In Videospielen müsst ihr euch oft entscheiden, welcher Seite ihr euch anschließen wollt. Manchmal ist das aber gar nicht so leicht, da manche Fraktionen jenseits von Gut, Böse oder Zurechnungsfähig sind. Wir haben euch mal die skurillsten Fraktionen herausgesucht.

Atombomben anbeten, teleportierende Mutanten – wieso nicht?

In Videospielen könnt ihr auf viele verschiedene Gruppierungen treffen. Gute, böse und auch einige sehr seltsame. Da wird nicht nur in Schwarz und Weiß gedacht, sondern auch in Blau, Grün, Pink - oder Rostbraun.

In der unteren Bilderstrecke präsentieren wir euch die skurrilsten Banden, Fraktionen und Völker, denen wir jemals in Games begegnet sind.

Atombomben anbeten, teleportierende Mutanten, vor verfluchten Kühlschränken Angst haben – alles klar. Diese 11 Fraktionen sind wirklich schräg. Haltet euch fern oder tretet ihnen absichtlich bei, um eine "etwas andere" Sicht auf die Dinge zu bekommen.