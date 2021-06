Minecraft: Heldenhafte Hunderettung lässt Fans jubeln

Ein Minecraft-Spieler beweist Heldenmut, um seinen Hund zu retten.

Der virtuelle Tod in Minecraft lauert hinter jeder Ecke. Neben den vielen Monstern haben sich auch die Elemente gegen euch verschworen. Ein besonders heldenhafter Spieler gibt jedoch nicht auf, bis er seinen treuen Hund aus einer scheinbar aussichtslosen Situation gerettet hat.

Wie rettet ein Minecraft-Spieler seinen Hund?

Haustiere sind fantastische Wegbegleiter. In Minecraft ist das nicht anders. Der Reddit-User memes_in_a_cup musste es jedoch fast bitter bereuen, seinen Hund mit in eine Mine genommen zu haben. Glücklicherweise ist er trotz Hardcore-Modus bereit, sein eigenes Leben für das Tier zu riskieren.

Das Video zeigt zunächst, wie sich der Spieler friedlich durch den Untergrund gräbt. Dank seiner Diamant-Rüstung und dem Totem, durch das er im Falle eines Todes wiederbelebt wird, muss er eigentlich nicht um eigenes Leben fürchten. Als er sich versehentlich in eine Lava-Kammer gräbt, eskaliert die Situation jedoch. Während er noch versucht, das Leck zu stopfen, hat sein Hund bereits Feuer gefangen. Jetzt kommt es auf einen kühlen Kopf und schnelle Reflexe an.

Minecraft-Spieler wird als Held gefeiert

Indem der Reddit-User den Hund immer wieder mit gebratenem Steak füttert, kann er ihn lange genug am Leben halten, um den Lava-Fluss zu stoppen. Als er es schließlich geschafft hat, sich selbst und seinen Begleiter zu löschen, hat er 56 Steaks verbraucht. Der User Jokin_Jake merkt in den Kommentaren an, dass der Hund damit etwa 32 Kühe in weniger als einer Minute verspeist hat.

Das Video hat auf Reddit inzwischen mehr als 74.000 Upvotes erhalten. Auch wenn der Spieler dafür kritisiert wird, seinen Hund überhaupt mit in eine Mine genommen zu haben, loben sie ihn für seinen Heldenmut und seine Reflexe. memes_in_a_cup selbst versichert außerdem, dass er seine Lektion gelernt hat und seinen Hund in der Zukunft daheim lassen wird.

Ein Minecraft-Spieler wird zu einem echten Helden, indem er seinen Hund vor dem sicheren Tod rettet. Nehmt ihr eure virtuellen Haustiere mit in die Wildnis oder lasst ihr sie lieber in eurem sicheren Haus zurück? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.