Die Releases der Kalenderwoche 23.

Sommerloch? Von wegen! In der kommenden Woche kommen abseits von JRPG-Fans und PS5-Besitzern auch Liebhaber von Fußball-Managern und Multiplayer-Spielen auf ihre Kosten.

Edge of Eternity | 08. Juni

PC

Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite führen in Edge of Eternity zu einem verhängnisvollen Krieg. Das geht so weit, bis eine der beiden Fraktionen, die Archeliten, eine Seuche entfesseln, die ihre Opfer zersetzt und sie in Monster verwandelt.

Für Protagonist Daryon, ein Soldat im Krieg zwischen den Heryon und Archeliten, kommt es besonders bitter: Seine Mutter erkrankt an der Seuche und seine Schwester bittet ihn um Hilfe, ein Heilmittel zu finden. Somit begebt ihr euch in dem JRPG auf eine fantasievolle Reise, die euch durch die Welt der Heryon und zu etlichen Kämpfen führt.

Die Vollversion von Edge of Eternity erscheint gut zweieinhalb Jahre nach dem Release im "Early Access"-Programm von Steam. Seitdem haben die Entwickler unzählige Patches und Inhaltserweiterungen nachgeschoben, die Edge of Eternity mittlerweile zu einem runden Paket machen. Eine Konsolenumsetzung ist bislang aber nicht angekündigt.

Chivalry 2 | 8. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mittelalter-Schlachten im Multiplayer mit bis zu 64 Spielern: Chivalry 2 lässt euch als Ritter im Idealfall spektakuläre und oftmals auch chaotische Action erleben. Dabei finden die Schlachten immer aus der Ego-Perspektive statt und ihr müsst euch mit einem durchaus komplexen Kampfsystem auseinandersetzen, bei dem einfach draufhauen nicht unbedingt zum Erfolg führt.

Als Spieler dürft ihr euch in Chivalry 2 zwischen vier Basisklassen entscheiden, die jeweils noch eigene Subklassen mit besonderen Waffen und Gegenständen bieten. Zudem wird das jeweilige Schlachtfeld um Kriegsgeräte erweitert, wie zum Beispiel riesige Katapulte, Ballisten oder Kampframmen.

Der Release von Chivalry 2 findet auf allen Plattformen mit Ausnahme der Nintendo Switch statt. Besonders praktisch: Das Multiplayer-Spiel unterstützt von Anfang an Crossplay, wodurch alle Spieler miteinander verbunden werden.

We Are Football | 10. Juni

PC

Wenn es in Deutschland einen Experten für Fußballmanager-Spiele gibt, dann ist es wohl Gerald Köhler. Nachdem er einst für die Anstoss-Reihe und den EA Fußball Manager verantwortlich war, kehrt er nun mit einem neuen Projekt zurück.

We Are Football soll das liefern, was Fans damals an der Anstoss-Reihe gemocht haben. Einen durchaus umfangreichen, aber sich nie allzu ernst nehmenden Manager, bei dem ihr euch nicht nur um die sportlichen Dinge kümmert. Neben dem Aufbau einer Mannschaft geht es auch um das Stadion, Werbeverträge, Jugendmannschaften, Vereinsgelände und vieles mehr.

Zum Release von We Are Football erscheint der Manager in zwei Versionen. In der Standard Edition sind keine lizenzierten Mannschaften enthalten. Stattdessen tragen Spieler und Teams Fantasienamen. Mit Hilfe eines mit im Spiel enthaltenen Editors können diese jedoch nachträglich bearbeitet werden. Bei der Bundesliga Edition sind hingegen alle Clubs der 1. und 2. Bundesliga und Frauen-Bundesliga vollständig enthalten.

Final Fantasy 7 Remake: Intergrade | 10. Juni

PS5

Vor gut einem Jahr ist die erste Episode von Final Fantasy 7 Remake für die PlayStation 4 veröffentlicht worden. Nun schiebt Square Enix noch eine erweiterte Version nach - exklusiv für die PlayStation 5. Diese enthält zahlreiche technische Verbesserungen, darunter eine modernere Beleuchtung, hübschere Texturen und einen optionalen Performance-Modus, der 60 Bilder pro Sekunde liefert.

Highlight von Final Fantasy 7 Remake: Intergrade ist allerdings die Bonusepisode Intermission. In dieser übernehmt ihr die Heldin Yuffie Kusaragi, die aus Wutai nach Midgar geschickt wurde. Dort soll sie der Shinra Corporation eine Materia stehlen. Dafür arbeitet sie mit Avalanche zusammen, weshalb ihr einige bekannte Charaktere wiedertrefft.

Die neue DLC-Episode für Final Fantasy 7 Remake erscheint exklusiv auf der PS5:

Spieler, die bereits Final Fantasy 7 Remake für die PlayStation 4 erworben haben, können zum Release der PS5-Version kostenlos upgraden. Die Episode Intermission muss jedoch separat erworben werden. Außerdem können Nutzer der "PlayStation Plus"-Version nicht gratis upgraden. Wer hingegen Final Fantasy 7 Remake: Intergrade direkt für die PlayStation 5 erwirbt, erhält das Komplettpaket.

Chicory: A Colorful Tale | 10. Juni

PC / PS4 / PS5

In der Malbuch-Welt von Chicory: A Colorful Tale könnt ihr mit einem Pinsel ausgestattet alles in der Umgebung anmalen. Das ist auch dringend nötig, denn Chicorée, die Trägerin des magischen Pinsels ist verschwunden und mit ihr alle Farben des Landes. Nun müsst ihr wieder Farbe ins Spiel bringen und euch auf die Suche nach der begabten Künstlerin machen.

Dabei seid ihr nicht unbedingt auf auch allein gestellt, denn Chicory: A Colorful Tale kann optional im Koop-Modus gespielt werden. Dann könnt ihr zusammen Rätsel lösen, Nebenaufgaben nachgehen und über 100 verschiedene Charaktere kennenlernen.

Der Release von Chicory: A Colorful Tale findet zu Beginn für den PC und die PlayStation-Konsolen statt. Ob zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Plattformen bedient werden, ist bislang unklar.

Guilty Gear Strive | 11. Juni

PC / PS4 / PS5

Nach Dragon Ball FighterZ setzt Entwickler Arc System Works mit Guilty Gear Strive die altehrwürdige "Guilty Gear"-Reihe fort. Das 2.5D-Prügelspiel will dabei sowohl Genre-Veteranen als auch Neueinsteiger abholen. Für Letztere verspricht das Team die Möglichkeit, die Grundlagen der komplexen Kampfmechanik schneller zu erlernen.

Neben klassischen PvP-Spielmodi gibt es in Guilty Gear Strive auch einen Story-Modus, der auf englisch und japanisch vertont ist. Erzählerisch soll es die Geschichte der Reihe zu einem großen Finale bringen.

Nachdem Guilty Gear Strive zu Beginn nur für die PlayStation 4 angekündigt war, erscheint das Prügelspiel nun auch für den PC und die PlayStation 5. Ein Release für die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch ist bisher nicht angekündigt.

Ratchet & Clank: Rift Apart | 11. Juni

PS5

In Ratchet & Clank: Rift Apart geht es für den berühmtesten Lombax der Welt mitsamt seinem treuen Begleiter Clank durch die Dimensionen. Natürlich kommt es, wie es kommen muss und die beiden treuen Freunde werden voneinander getrennt, wodurch erstmals auch ein weiblicher Lobax namens Rivet ihren Auftritt feiert.

Spielerisch bleibt sich Rachet & Clank: Rift Apart treu. So schießt und springt ihr durch zahllose Level, die dank der SSD der PlayStation 5 nun nahezu ohne Ladezeiten auskommen. Nebenbei gilt es kleinere Rätsel zu lösen, neue Waffen zu finden, Arenakämpfe zu bestreiten und vieles mehr. Anders ausgedrückt: Das jüngste Ratchet-Abenteuer soll zugleich sein umfangreichstes werden.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist speziell auf die Stärken der PlayStation 5 abgestimmt:

Rachet & Clank: Rift Apart ist speziell für die PlayStation 5 entwickelt worden. Der Release findet daher exklusiv für die neue Sony-Konsole statt. Die PlayStation 4 erhält keine Umsetzung des Insomniac-Abenteuers.

Spielestudio | 11. Juni

Switch

In Super Mario Maker konntet ihr eigene Level erstellen, nun wagt Nintendo den nächsten Schritt. Im Spielestudio sollt ihr ohne große Programmierkenntnisse ganz eigene Spiele entwickeln können. Zur Hilfe eilen euch die Knotixe, die euch in Grundlagentutorials die wichtigsten Elemente beibringen.

Das Gelernte könnt ihr anschließend in einem Sandbox-Modus frei anwenden. Eure Projekte lassen sich danach mit der Community teilen. Ihr könnt aber auch Projekte anderer Spieler ausprobieren.

In Nintendos Spielestudio könnt ihr eure eigenen Spiele erstellen:

Wie für ein Nintendo-Spiel üblich gibt es den Release von Spielestudio exklusiv auf der Nintendo Switch. Andere Plattformen sind ausgeschlossen.

Neptunia ReVerse | 11. Juni

PS5

Um Neptunia ReVerse zu erklären, wird es jetzt etwas kompliziert: ReVerse ist die Neuauflage des ersten Serienteils der Neptunia-Reihe, basiert aber auf der bereits 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichten Neuauflage Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus. Dabei hat es sich bereits um eine erweiterte Version von Hyperdimension Neptunia - Rebirth 1 gehandelt, welches einst für die PlayStation Vita erschienen ist.

Das Remake für die PlayStation 5 soll nun der perfekte Startpunkt für Neueinsteiger werden, die bislang noch nicht mit der Geschichte des Planeten Gamindustri in Kontakt geraten sind. Der Planet wird von vier Göttinen beschützt, wovon Neptune eine ist. Die verliert jedoch eines Tages ihre Kräfte und muss diese so schnell wie möglich zurückerlangen.

Der Release des JRPGs findet vorerst exklusiv auf der PlayStation 5 statt. Eine spätere Umsetzung für den PC ist angesichts der jüngeren Serienhistorie allerdings nicht unwahrscheinlich.

Wer eine PlayStation 5 bereits sein Eigen nennen darf, kann sich in der kommenden Woche über die eine oder andere Neuveröffentlichung freuen. Darüber hinaus dürfen sich aber auch PC- und Switch-Besitzer die Hände reiben, denn auch für sie gibt es im kleinen Rahmen neue Spiele.