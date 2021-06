Skyrim-Assassine veräppelt: Killt NPC zweimal und er lebt immer noch

Assassine in Skyrim blamiert sich auf ganzer Linie. Bildquelle: Getty Images/ Prostock-Studio

Ein Assassine hat eigentlich eine einfache Aufgabe: Sein Ziel ausschalten und dann ungesehen verschwinden. Es besonders hartnäckiger Skyrim-NPC hält sich jedoch nicht an die Spielregeln und überlebt die erfolgreiche Angriffe einfach.

Skyrim: Wie überlebt ein NPC zwei One-Hit-Angriffe?

Der Dolch ist eine der mächtigsten Waffen in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auch wenn es ihm an Reichweite fehlt, holt er das durch seinen unglaublichen Schaden wieder rein. Mit dem richtigen Skill macht ein geheimer Angriff sogar 15-fachen Schaden. Ein Ork-NPC zuckt bei diesen Zahlen jedoch nur mit den Schultern.

Der Reddit-User PsychoWrecker hat sein Attentat eigentlich perfekt geplant. Sein Ziel will gerade durch eine Tür marschieren, als der Assassine blitzschnell zuschlägt und einen Finishing-Move durchführt. Obwohl das Spiel bestätigt, dass der Spieler getroffen hat, verschwindet der Ork einfach durch die Tür. Was folgt ist eine peinliche Verfolgungsjagd, die jedem stolzen Assassinen die Schamesröte ins Gesicht treiben dürfte.

Auch wenn sich PsychoWrecker mitten durch eine gut ausgeleuchtete Schenke rollt, bemerken ihn weder der Barkeeper noch die Gäste. Als er jedoch den zweiten One-Hit-Angriff durchführt, entschlüpft der Ork einfach wieder durch eine Tür und lebt weiter. Letztendlich ist der Assassine dann doch noch erfolgreich. Praktischerweise ist der Ork sogar genau zu dem Ort geflüchtet, an dem sein Körper versteckt werden muss, um das optionale Ziel der Quest abzuschließen.

Ein Assassine in The Elder Scrolls 5: Skyrim blamiert sich, indem sein Ziel gleich zwei Finishing-Moves überlebt.