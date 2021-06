Mega-Mod für Stardew Valley: 25 neue NPC, 32 Orte und mehr

Eine umfangreiche Mod macht Stardew Valley noch viel besser. Bildquelle: FlashShifter

Stardew Valley macht bereits ohne Mods alles richtig. Die Farming-Simulation lässt euch eine wunderschöne Welt entdecken und neue Freunde finden. Ein riesiges Fan-Projekt versorgt das Indie-Spiel mit noch mehr Inhalten.

Eine Mod macht Stardew Valley noch besser

Wer Stardew Valley mag, sollte sich unbedingt Stardew Valley Expanded ansehen. Das Fan-Projekt erweitert das Grundspiel an genau den richtigen Stellen. Insgesamt gibt es 25 neue NPCs, 32 neue Orte, 220 Charakter-Events, neue Quests, neue Musik und vieles mehr.

Der Entwickler FlashShifter will mit seinen Neuerungen so nah an dem Original bleiben, wie nur möglich. Auf der Produktseite für die Mod erklärt er, dass er den Spielern das magische Gefühl geben will, dass sie hatten, als sie das erste Mal Stardew Valley gespielt haben. Durch die neuen Inhalte der Mod sollen auch Veteranen wieder etwas Neues erleben können.

Stardew Valley Expanded: Wo findet ihr die Mod?

Neben vielen komplett neuen NPCs wurden auch einige Nebencharakter aus dem Hauptspiel um eigene Events und eine Hintergrundgeschichte erweitert. Darüber hinaus gibt es zwei komplett neue Karten, auf denen der Spieler seine Farm aufbauen kann. Stardew Valley Expanded bekommt weiterhin neue Updates und wurde zuletzt um eine "magische" neue Quest erweitert, die wir hier natürlich nicht spoilern wollen.

Wenn ihr euch Stardew Valley Expanded herunterladen wollt, könnt ihr die Seite Nexus-Mods besuchen. Dort findet ihr ebenfalls eine Anleitung für die Installation der Mod. Eure bereits ausgebaute Farm könnt ihr jedoch nicht mitnehmen. Um das erweiterte Abenteuer spielen zu können, müsst ihr einen neuen Spielstand anlegen.

