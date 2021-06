Diese tollen Fotos von Pokémon stammen alle vom selben Fotografen (Bilder: Twitter/ AYATO.)

New Pokémon Snap ist nun seit einigen Wochen auf dem Markt. Seitdem ist das Internet voll von kunstvollen Portraits und lustigen Schnappschüssen eurer liebsten Pokémon. Ein japanischer Fotograf hebt die Kunst des Poké-Knipsens aber auf ein neues Level.

Eure liebsten Pokémon von ihrer Schokoladenseite

Seit dem 30. April sind Tausende Spieler in New Pokémon Snap auf der Jagd nach dem perfekten Poké-Foto. Einer von ihnen ist der japanische Fotograf AYATO. Auch er streift durch die virtuellen Lande und fotografiert ein Pokémon nach dem anderen. Seine Kunstwerke lädt er auf seinem gleichnamigen Twitter-Account hoch. Davon haben wir die 14 besten Schnappschüsse ausgesucht und in dieser Bilderstrecke für euch zusammengefasst:

Laut einem Interview mit dem Magazin IT Media sei es auch das erste Pokémon Snap gewesen, das in AYATO während seiner Kindheit seine Leidenschaft zur Fotografie geweckt hat. Mittlerweile ist er unter anderem für Firmen wie Red Bull als professioneller Fotograf im Einsatz. Seine Liebe zu Pokémon hat er trotzdem nicht verloren, wie seine Fotos zeigen.

