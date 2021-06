Ihr habt eine gute Wahl getroffen: In unserem großen Gaming-Turnier werden 24 einzigartige Legenden aufeinandertreffen.

Unser großes Games-Turnier geht in die zweite Runde – mit all euren Verbesserungstipps und Wünschen! Bevor die epische Schlacht beginnt und wir herausfinden, wer der/die Stärkste ist, haben wir euch gebeten, 24 Videospielcharaktere für das Turnier anzumelden. Und die neue Mischung ist noch viel explosiver als die erste. Hut ab!

Das große Games-Turnier: Trevor vs. Ciri vs. Waluigi vs. Co.

In unserem ersten großen Games-Turnier kämpften 24 Videospielcharaktere gegeneinander. Im Finale trafen dann Kratos und Geralt aufeinander, deren Kampf die Leser selbst spielen konnten. Das Turnier kam gut an, aber es gab laut euch noch viel zu verbessern. Das ist nun in den spieletipps-Laboren passiert.

Beim neuen Turnier werden die Kämpfe nicht mehr über Umfragen entschieden, sondern allein über Textadventure-Kämpfe. In der unteren Bilderstrecke präsentieren wir euch die 24 Charaktere, die ihr für das Turnier angemeldet habt und die darum kämpfen werden, wer der oder die Beste von ihnen ist.

Trevor, Ciri, Waluigi, James Heller und Co. – in Kürze wird das Turnier mit dem ersten Kampf beginnen, den ihr selbst spielen könnt. Das meist erspielte Ergebnis wird entscheiden, wer verliert und wer weiterkommt. Wir freuen uns mit euch auf ein spannendes Turnier. Der Cast verspricht auf jeden Fall jetzt schon gute Shows.