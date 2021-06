E3 2021: Die heißesten Gaming-Gerüchte

E3-Gerüchte: Die wichtigsten Leaks im Überblick.

Die Gaming-Messe E3 wird dieses Jahr einige hochinteressante Ankündigungen zu bieten haben. Aber was erwartet euch genau? Wir haben euch hier die heißesten Gerüchte zur E3 2021 zusammengefasst.

Die E3 2021 findet vom 12. bis zum 15. Juni als digitales Event statt. Bei der Veranstaltung geben sich einige der größten Namen der Branche die Ehre. Ihr könnt euch also auf zahlreiche spannende Ankündigungen zu neuen Spielen freuen. Die vielversprechendsten Gerüchte haben wir euch im Folgenden schon einmal zusammengetragen.

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens alle Termine und Streams der E3.

Starfield und Halo: Die E3-Präsentation von Xbox & Bethesda

Nach der Übernahme von Bethesda ist bei der Xbox-Präsentation mit Neuigkeiten zum Sci-Fi-Epos Starfield zu rechnen. Halo: Infinite sollte ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, schließlich soll der Shooter noch dieses Jahr erscheinen.

Ob darüber hinaus noch weitere Informationen über das nächste Wolfenstein-Spiel oder sogar The Elder Scrolls 6 gezeigt werden, ist aktuell nicht abzusehen.

Marvel, Borderlands und mehr: Die E3-Präsentation von 2K

Ein Leak hat die E3-Pläne von Publisher K2 angeblich bereits verraten: Laut eines Posts auf Reddit wird der Publisher dieses Jahr drei neue Spiele vorstellen: Zunächst soll ein neues Marvel-Game von Studio Firaxis präsentiert werden. Das Superhelden-Spiel soll Ähnlichkeiten zu dem Strategie-Hit Xcom und einige bekannte Schauspieler als Synchronsprecher für sich gewonnen haben.

Außerdem soll ein Spin-Off aus dem Borderlands-Franchise geplant sein, das sich um die psychotische, aber populäre Figur Tiny Tina dreht. Angeblich soll das Spiel den Namen Wonderlands tragen.

Als drittes Spiel soll Studio Hangar 13 mit Codename: Volt an einem neuen "Sci Fi Open World"-Spiel arbeiten, das als Mischung aus Cthulhu und Saints Row beschrieben wird.

Tomb Raider und Final Fantasy: Die E3-Präsentation von Square Enix

Laut eines Leaks könnte Square Enix auf der E3 ein "Final Fantasy"-Spin-Off vorstellen, das den Namen Final Fantasy: Origin tragen soll. Das Spiel soll angeblich in derselben Welt des NES-Originals spielen oder zumindest daran angelehnt sein. Vom Gameplay her soll das Spiel mit Nioh oder Soulslike-Spielen zu vergleichen sein.

2021 feiert Square Enix außerdem das 25-jährige Jubiläum der Tomb-Raider-Reihe. Ob zu diesem Anlass direkt ein brandneues Spiel der berühmtesten Grabräuberin der Videospielgeschichte vorgestellt wird oder vielleicht eher Gastauftritte in anderen Spielen, DLCs oder sonstige Spin-Offs angekündigt werden, ist nicht klar. Aber Lara Croft könnte in jedem Fall zumindest einen kleinen Auftritt haben – schließlich wird man nicht jedes Jahr 25.

Switch Pro und Breath of the Wild 2: Nintendo Direct

Erst kürzlich wurde der Release-Monat der neuen, technisch verbesserten Switch-Konsole geleakt. Demnach solle die Konsole im September, spätestens Oktober, veröffentlicht werden. Die E3 wäre daher zeitnah die beste Gelegenheit das gute Stück zum ersten Mal zu präsentieren.

Auch Zelda-Fans warten ungeduldig auf neue Informationen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wurde vor zwei Jahren auf der E3 mit einem ersten Trailer angekündigt, seitdem ist es still rund ums Sequel geworden. Neuesten Gerüchten nach soll es jedoch 2022 endlich erscheinen. Zusammen mit Nintendos eigenen Worten, dass es noch dieses Jahr Neues zu BOTW2 geben soll, lässt dies Fans hoffen.

Höchstwahrscheinlich wird außerdem noch mehr zu Splatoon 2 gezeigt und ein neuer Kämpfer für Super Smash Bro. Ultimate enthüllt. Auch zu Metroid Prime 4 wünschen sich viele endlich ein paar neue Infos.

Kein DC, kein Harry Potter? Die E3-Präsentation von Warner Bros.

Warner Bros. wird seine Präsentation am 13. Juni halten und sich dabei anscheinend voll und ganz auf das kommende Back 4 Blood konzentrieren. Das könnte bedeuten, dass leider keine neuen Infos zu den 2022-Releases gezeigt werden, zu denen Hogwarts Legacy, Suicide Squad: Kill the Justice League und Gotham Knights zählen.

The Warner. Bros Games presentation is Back 4 Blood, there is not a separate event. — Summer Game Fest - LIVE Today! (@summergamefest) June 4, 2021

Valve: Neues Handheld, neues Spiel oder gemeinsame Sache mit Xbox?

Valve wird nach mittlerweile neun Jahren wieder auf der E3 vertreten sein. Die Spekulationen um die Wichtigkeit der möglichen Ankündigung sind daher groß. Drei Szenarien sind dabei im Gespräch.

Am wahrscheinlichsten scheint eine Ankündigung im Zusammenhang mit der Steam-Spielevorschau (ehemals Steam-Spielefestival), bei der ihr kommende Spiele antesten, Livestreams von Entwicklern verfolgen und euch austauschen könnt. Eventuell könnte sogar ein neues Spiel von Valve selbst im Mittelpunkt stehen?

Zudem wird vermutet, dass Valve mit "SteamPal" ein eigenes Handheld auf den Markt bringen könnte.

Zuletzt lassen Aussagen von Gabe Newell darauf schließen, dass Steam zukünftig gemeinsame Sache mit Microsoft machen könnte. Wird es schon bald eine Kooperation zwischen Steam und dem Xbox Game Pass geben? Die PC Gaming Show der E3 wird es zeigen.

Elden Ring & GTA 6: Fans müssen wahrscheinlich weiter warten

Über zwei der weltweit wohl am sehnlichsten erwarteten Spiele gibt es leider bisher noch keinerlei E3-Gerüchte. Auch wenn sich viele Gamer eine Ankündigung zu dem FromSoftware-Projekt Elden Ring oder einem brandneuen Grand Theft Auto wünschen, gibt es dafür aktuell keine Anzeichen. Andererseits wäre dies nicht die erste große Überraschung bei einer E3. Die Hoffnung sollte also nie völlig aufgegeben werden.

Welches dieser Gerüchte sich auch bewahrheiten wird: Wir werden euch während der E3 über alle wichtigen Ankündigungen und Trailer auf dem Laufenden halten.

In unserem Video zeigen wir euch die Spiele-Highlights 2021:

Was sagt ihr zu den E3-Gerüchten? Welche Ankündigungen erwartet ihr dieses Jahr und worauf freut ihr euch am meisten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!