Gamer baut besten Shooter in Far Cry 5 nach

Far Cry 5: Fan baut Shooter-Klassiker nach.

Ein Fan hat im Editor von Far Cry 5 einen legendären Shooter nachgebaut – und die jahrelange Arbeit an dem Projekt hat sich gelohnt: Es ist das Fan-Remake, das dieser Klassiker verdient hat.

Mit der Dunia-Engine von Far Cry 5 bekommen Gamer einen relativ starken Level-Editor an die Hand gegeben, in dem sie umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen können. Ein Gamer hat in dem Editor die letzten drei Jahre an einem ganz besonderen Projekt gearbeitet: Den Klassiker GoldenEye 007 nachzubauen. Nun hat er endlich einen Trailer dazu veröffentlicht – und das Ergebnis ist verblüffend.

GoldenEye: Fan-Remake in Far Cry 5

YouTube-User Krollywood hat den Trailer zum GoldenEye-Remake gepostet und zeigt darin, woran er die letzten drei Jahre gearbeitet hat: Er hat alle Maps des N64-Originals in der "Far Cry 5"-Engine nachgestellt und sogar mit Gegnern und Easter Eggs ausgestattet.

Die Level beeindrucken mit ihrem originalgetreuen Aufbau und sind offensichtlich mit viel Liebe zum Detail nachgestellt worden.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu dem GoldenEye-Remake anschauen:

Far Cry 5: So findet ihr die GoldenEye-Maps

Ihr könnt die insgesamt 18 Maps selbst bewundern und durchspielen. Dazu müsst ihr in Far Cry 5 einfach nur nach dem PSN-Namen Perfect-Dark1982 suchen – und könnt somit einen Shooter-Klassiker in einem völlig neuen Licht erleben.

Im kommenden Far Cry 6 werdet ihr leider ohne solche Fan-Remakes auskommen müssen: Der neue Ubisoft-Shooter wird im Gegensatz zum Vorgänger keinen Level-Editor beinhalten.

Wie gefällt euch das GoldenEye-Remake in Far Cry 5? Welches andere Spiel würdet ihr gerne in dem Level-Editor auferstehen sehen?