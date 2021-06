Breath of the Wild 2: Nichts Neues von Nintendo, also übernimmt Fan

Link bereitet sich auf sein Abenteuer in Breath of the Wild 2 vor.

Zum Sequel zu Breath of the Wild 2 hat Nintendo bisher noch nicht allzu viel gezeigt. Ein leidenschaftlicher Zelda-Fan hat es sich deswegen nun zur Aufgabe gemacht, den Fans noch ein wenig mehr Content zu geben, der Lust auf mehr macht.

Breath of the Wild 2: Neuer Fan-Trailer lässt Herzen höher schlagen

2 Jahre ist es nun her, dass Nintendo Breath of the Wild 2 mit einem schicken Trailer auf der E3 2019 angekündigt hat. Der Tonus des Spiels scheint sich stark von seinem Vorgänger zu unterscheiden, denn dem Trailer nach wird es sehr düster.

Zur Erinnerung: Link und Zelda erkunden darin, untermalt von schauriger Musik, eine mysteriöse Höhle. Plötzlich finden sie einen Leichnam, der von einer magischen Hand wieder zum Leben erweckt wird. Vermutlich handelt es sich hierbei um jedermanns Lieblings-Antagonisten Ganon.

Den Trailer könnt ihr euch hier noch mal zu Gemüte ziehen:

Seitdem ist nicht viel passiert. Dieser Stillstand ging einem Fan anscheinend so sehr auf den Senkel, dass er sich nun seinen eigenen, zweiten Trailer zum Switch-Sequel gebastelt hat.

RwanLink baut in seinem YouTube-Video auf dem ersten Trailer auf. Hier erzählt Zelda aber davon, dass sie in letzter Zeit von merkwürigen Träumen heimgesucht wird.

Schaut euch hier den unglaublichen Fan-Trailer an:

Einige Fans hätten laut den Kommentaren zuerst gedacht bei dem Trailer handelt es sich um einen offiziellen, da der Stil dem Original stark ähnelt. Andere bewundern einfach nur den coolen Fan-Trailer für seinen hohen Gänsehaut-Faktor.

Breath of the Wild 2 könnte näher sein, als gedacht

Wie lang sich Zelda-Fans noch gedulden müssen, bis es etwas Handfestes gibt, ist noch unklar. In einer Nintendo Direct vor wenigen Monaten kündigte Zelda-Produzent Aonuma an, dass es im Laufe des Jahres Neues zu Breath of the Wild 2 geben würde.

Neuesten Gerüchten zufolge soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nächstes Jahr endlich veröffentlicht werden. Ein weiterer Teaser oder sogar Details zum Spiel könnten euch mit Glück also auf der diesjährigen E3 erwarten. Anlässlich des Events überträgt nämlich auch Nintendo eine 40 minütige Nintendo Direct.

Was haltet ihr vom Fan-Trailer? Hat euch das Video Lust auf das Sequel gemacht oder seid ihr des Wartens langsam einfach nur noch überdrüssig?