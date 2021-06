100.000 Dollar-McNugget – jetzt auch in einem Spiel

Mit so einer Summe hat der Verkäufer sicher nicht gerechnet. Bild: McDonalds / Getty Images / Robert Recker

Vermutlich hat noch nie ein McNugget von McDonalds so viel Aufmerksamkeit erregt wie das aus einer aktuellen Aktion der Fast-Food-Kette. Es hat nicht nur eine Person reich gemacht, es wurde auch noch in einem Spiel verewigt.

McDonalds: Spezielles Nugget für fünfstellige Summe verkauft

Ein Nugget in der Form eines Among-Us-Charakters – klingt komisch, doch das gibt es wirklich und das ging jetzt für annähernd 100.000 US-Dollar an einen neuen Besitzer. Was damit passieren wird, weiß keiner, aber vielleicht geht die Geschichte dieses McNuggets sogar noch weiter.

Vermissen müsst ihr es jedenfalls nicht, denn tatsächlich haben sich die Among-Us-Entwickler einen Spaß erlaubt und das McNugget in das Spiel eingefügt – zumindest in einen Clip:

THE NUGGET SAGA IS OVER 🐔🍗



the Among Us shaped chicken nugget (https://t.co/9I02dtWdmf) has sold for $99,997.00 + shipping????????????



here is a cursed tribute to a strange week, may the winner be blessed by the bean form forever pic.twitter.com/cJwFyj9XtB — Among Us ⭐ weekend!! break time (@AmongUsGame) June 4, 2021

Originalbeitrag vom 3. Juni 2021:

McDonalds: Gamer sind bereit, 80.000 Dollar für Nugget zu zahlen

Die Fast-Food-Kette McDonalds bietet ihren Kunden regelmäßig besondere Aktionen. Dieses Mal dreht sich dabei alles um BTS – die Aktion geht allerdings nicht aufgrund der südkoreanischen Gruppe so viral, sondern aufgrund einer verrückten eBay-Auktion.

McDonalds: Das vielleicht teuerste Chicken-Nugget der Welt

Auf dem Papier ist das BTS-Meal nichts Besonderes. Es handelt sich um ein Chicken McNugget-Menü mit Pommes und einem Getränk. Der BTS-Teil kommt durch die neuen Dip-Saucen: Sweet Chili und Cajun. Auch die Form der enthaltenen Nuggets ist man bereits seit Ewigkeiten gewohnt, denn McDonalds formt sie seit jeher zu Glocken, Stiefeln, Kugeln oder Knochen. Ein Kunde fand in seinem Menü allerdings eine Besonderheit: Ein Among-Us-Chicken-McNugget und das macht ihn jetzt vielleicht sogar reich.

Was bei der Produktion schiefgegangen ist, kann man nicht mehr nachvollziehen – klar ist nur, es sieht aus wie ein Among-Us-Charakter und es ist „gebraucht“. So wird es vom Finder namens Polizna auch auf eBay angeboten. Er garantiert, dass das Nugget eingefroren und luftdicht verschlossen ist, um die Frische vor dem Versand zu gewährleisten – was will man mehr.

Bild: McDonalds / Polizna@ebay

Was Polizna, der auf den Namen Tav hört, vermutlich will, ist mehr Geld für diese Sensation. Derzeit liegt das Höchstgebot bereits bei über 50.000 US-Dollar, er rechnet allerdings nicht damit, dass es so erfreulich endet.

„Ich hatte gedacht, dass ich um die 50 Dollar bekommen würde, aber nicht so viel. Am Ende des Tages gibt es ein paar Leute da draußen, die einen absurden Preis für ein McDonald's Chicken Nugget zahlen würden, aber ich glaube nicht, dass der letzte Bieter den Kauf tatsächlich durchziehen wird, da es viele Leute gibt, die auf Dinge wie diese wegen der 'Memes' bieten“, so Tav zu CNET.

Among Us: Entwickler hat von der Auktion Wind bekommen

Bei dem ganzen Hype um ein Chicken McNugget war es klar, dass auch der Entwickler auf die Aktion aufmerksam wird. Über den offiziellen Twitter-Account zeigt man sich über das Produkt freudig überrascht. Verständlich, schließlich ist das nicht nur ein wahnsinnig witziger Zufall, sondern auch kostenlose Werbung für das Spiel.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us ⭐ weekend!! break time (@AmongUsGame) June 1, 2021

Was sagt ihr denn zu diesem verrückten Zufall? Habt ihr auch schon einmal ein Nugget in einer besonderen Form gefunden?