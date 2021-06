Cyberpunk-2077-Leak: Auch Entwickler machen sich über Spiel lustig

Ein halbes Jahr nach dem Release von Cyberpunk 2077 arbeitet CD Projekt Red weiterhin daran, das Spiel zu verbessern. Einige geleakten Videos zeigen jetzt, wie sich die Entwickler hinter den Kulissen ebenfalls über die Bugs lustig gemacht haben.

Cyberpunk 2077: Geleaktes Video zeigt frühe Bugs

Es ist kein Geheimnis, dass Cyberpunk 2077 zum Release mit zahlreichen Bugs zu kämpfen hatte. Nachdem das Entwicklerstudio CD Projekt Red noch dazu Ziel eines Hackerangriffs wurde, sind jetzt einige Videos aufgetaucht, die frühe Szenen aus dem Rollenspiel zeigen.

Die geleakten Videos zeigen verschiedene Bugs, die zu witzigen Montagen zusammengeschnitten wurden. Die Seite Video Games Chronicle vermutet, dass es sich bei den Szenen um Bonus-Material gehandelt hat, das nach dem kontroversen Release jedoch niemals veröffentlicht wurde. Auch ein inzwischen gelöschter Tweet von einem Produzenten bei CD Projekt Red scheint zu bestätigen, dass es sich um eine "lustige Zusammenstellung von Bugs" handelt, die über die Jahre von den Entwicklern gesammelt wurden.

Ein Video auf YouTube hat die Montagen vereint, die offenbar aus verschiedenen Phasen der Entwicklung stammen. Achtung! Einige der gezeigten Szenen sind nicht jugendfrei.

Während es sich bei den meisten der geleakten Videos nur um eine witzige Zusammenstellung der Bugs handelt, zeigt eines von ihnen eine längere Gameplay-Szene aus dem Apartment des Protagonisten V. Auch wenn die Grafik noch weit hinter dem finalen Spiel zurückbleibt, bietet die Wohnung viele Interaktionsmöglichkeiten für den Spieler. Weiterhin wird V aus einer Third-Person-Perspektive gesteuert.

Könnt ihr Verschwörungstheorien von Spiele-Stories unterscheiden?

In mehreren geleakten Videos machen sich die Entwickler über die Bugs in Cyberpunk 2077 lustig. Was sagt ihr zu den witzigen Montagen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.