PS4 und PS5: Spiele-Bundles bei MediaMarkt im Angebot

PlayStation: Spiele-Bundles für die PS4 und PS5 bei MediaMarkt stark reduziert.

Aktuell könnt ihr bei MediaMarkt Spiele-Bundles für die PS5 und PS4 zu Spitzenpreisen abstauben. Wir geben euch hier einen Überblick über die Angebote.

PlayStation-Besitzer können sich derzeit bei MediaMarkt über ein paar attraktive Deals freuen: Der Elektronikhändler bietet sowohl für die PS5 als auch für die PS4 Spiele-Bundles mit beliebten Games an – darunter The Last of Us 2, Spider-Man: Miles Morales und Demon's Souls.

PS4 und PS5: Spiele-Bundles im Angebot

Mit den Spiele-Bundles bei MediaMarkt könnt ihr jetzt eure PlayStation-Sammlung auffrischen und euch einige unverzichtbare Highlights sichern. Für die PS5 könnt ihr euch Spider-Man: Miles Morales und Demon's Souls im Paket schon ab 69,99 Euro kaufen – und damit 27,99 Euro sparen.

Wenn ihr euch die Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition holt, kostet das Paket 79,99 Euro – dafür bekommt ihr aber den PS4-Hit Spider-Man: Remastered mit dazu und spart dabei sogar 39,99 Euro.

Für die PS4 könnt ihr euch dagegen ein Spiele-Bundle mit gleich vier Top-Games schnappen: The Last of Us 2 zusammen mit dem PlayStation-Bundle, das aus The Last of Us: Remastered, Spider-Man und Horizon: Zero Dawn besteht – und das für nur 49,99 Euro.

Um euch eines der Bundles zu sichern, müsst ihr einfach die gewünschten Spiele in den Warenkorb legen. Dort wird der Rabatt automatisch angewendet. Die Aktion ist noch bis zum 15. Juni 2021 gültig.

Spiele-Bundles für die PS5

Bundle für 69,99 Euro:

Bundle für 79,99 Euro:

Spiele-Bundles für die PS4:

Bundle für 49,99 Euro

