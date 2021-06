Hammer-Bundle: Sichert euch über 200 PC-Spiele zum Spitzenpreis

PC-Spieler aufgepasst: Es gibt gerade ein riesiges Spiele-Bundle zum Hammer-Preis! Bildquelle: Getty Images/Sabrina Bracher.

Wer abseits des Mainstream-Dschungels stöbern möchte und dabei noch der queeren Community im Rahmen des Pride-Month seine Unterstützung zukommen lassen will, kann mit diesem gigantischen Games-Bundle seine Indie-Träume wahr werden lassen.

Queer-Games-Bundle auf itch.io

Die unabhängige Seite itch.io ist für seine vielen DRM-freien Spiele im Indie-Bereich bekannt und erfreut sich einer wachsenden Community. Für den gesamten Pride-Month hat die Plattform nun ein wundervolles Bundle zusammengestellt, bei dem ihr ganze 236 PC-Spiele absahnen könnt.

Der Preis des Bundles entspricht dabei ganz gezielt dem eines einzigen Triple-A-Spiels und möchte dabei auf die fehlende finanzielle Unterstützung der Indie-Branche aufmerksam machen. Die Erlöse des Bundles gehen dabei passend zum Pride-Month an 195 queere Creator, die diese Spiele erstellt haben.

Die über 200 Spiele haben dabei einen Gesamtwert von etwa 570 Dollar (etwa 468 Euro), ihr spart also satte 89 Prozent im Vergleich zum Einzelpreis und unterstützt damit auch noch einen guten Zweck.

Ihr seid auf der Suche nach kostenlosen Browsergames? Dann legen wir euch dieses Video ans Herz:

Auf der Webseite schreibt itch.io zu der Aktion: „Wenn wir ein Drittel des Budgets eines AAA-Spiels hätten, könnten wir jedem Einzelentwickler für ein Jahr einen angemessenen Lohn und jedem Team einen großen Finanzierungs-Schub geben. Stellt euch vor, was die Entwickler und Künstler dieses Bundles in einem Jahr von heute an kreieren könnten, wenn sie sich keine Sorgen darum machen müssten, zu verhungern oder wie sie ihre Miete diesen Monat zahlen.“

Solltet ihr euch den Betrag von 60 Dollar (etwa 49 Euro) nicht leisten können, bietet die Seite sogar eine „Zahl was du kannst“-Edition, bei der das Bundle nur zehn Dollar kostet. Oder ihr könnt auch mehr als 60 Dollar investieren, wenn ihr das Projekt besonders unterstützenswert findet.

Die Aktion läuft noch den gesamten Juni und hat ein ehrgeiziges Spendenziel von fünf Millionen Dollar. Solltet ihr gerade von der Triple-A-Landschaft gelangweilt sein, oder auf der Suche nach innovativen und besonderen Spielen sein, werft einmal ein Blick in die riesige Spieleauswahl.

Was haltet ihr von dem gigantischen Spiele-Bundle zum Pride-Month? Unterstützt ihr solche Aktionen gerne, oder sind AAA-Games eure absoluten Lieblinge? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.