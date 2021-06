GTA Online: Der lustigste Streich, den ihr NPCs spielen könnt

Hoch lebe der Schabernack! Ein Reddit-Nutzer zeigt euch, wie ihr NPCs in GTA Online turbulente Streiche spielen könnt.

GTA Online ist ein riesiger Spielplatz für Aushilfsgangster, Freizeit-Mafiosi und Couch-Biker. Trotz der vielen DLCs verliert der Online-Spaß für viele Spieler irgendwann seinen Reiz. Ein Reddit-Nutzer hat sich deshalb eine neue Beschäftigung gesucht: NPCs ärgern – und das auf spektakuläre Art und Weise.

GTA Online: Engelchen fliiiieeeg!

Im offiziellen Subreddit zu GTA Online sammelt gerade ein Post des Nutzers Kojuroba fleißig Upvotes. Im darin enthaltenen Video zeigt der GTA-Fan, wie er einen NPC nach dem anderen ärgert. Alles, was er dafür braucht, ist das Raketenauto Vigilante und eine stark befahrene Straße. Aber seht selbst:

Während andere Spieler sich die Zeit mit Toilettendiebstählen oder abgefahrenen Verfolgungsjagden vertreiben, hat Kojuroba Spaß mit seinem Auto-Katapult. Ein NPC-Fahrzeug nach dem anderen lernt durch den Rückstoß des Raketentriebwerkes das Fliegen. So bildet sich irgendwann ein Altmetall-Haufen, der jedem Schottplatz Konkurrenz machen könnte. Das Skurrile dabei – die Aktion wird von GTA Online mit einem einzigen Fahndungslevel abgestraft.

Eine milde Strafe im Vergleich zu dem im Feierabendverkehr verursachten Chaos. Die Community feiert Kojuroba für die Aktion. Der Nutzer Vertexzr132 schreibt sogar, dass er sich jetzt auch unbedingt einen Vigilante kaufen muss. Dabei ist das nicht das einzige turbulente Experiment in dieser Richtung. Auch andere Nutzer schreiben, dass sie sich ab und an auf diese Art und Weise mit ihren raketengetriebenen Fahrzeugen die Zeit vertreiben. Einer von ihnen ist Ratly00:

„Ich erinnere mich, das einmal mit einem meiner Freunde gemacht zu haben... Nach dem anfänglichen WTF-Moment haben wir damit experimentiert, wie weit man jemanden mit dem Boost katapultieren kann.“

Der Spaß hat allerdings seinen Preis. Der im Video zu sehene Vigilante kostet ohne Rabatt stolze 3.750.000 GTA-Dollar. Also gilt auch hier: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ihr müsst erst einmal ein bisschen Geld verdienen, bevor ihr euch das Fahrzeug leisten könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in GTA Online schnell Geld verdienen könnt, schaut euch unseren Guide zu diesem Thema an. Alternativ könnt ihr natürlich auch etwas Echtgeld investieren, um Zeit zu sparen.

Grand Theft Auto Online | GTA V Whale Shark Cash Card | 3,500,000 GTA-Dollars | PS4 Download Code - deutsches Konto

Besitzt ihr bereits ein raketengetriebenes Fahrzeug in GTA Online? Und habt ihr auch schon solche Experimente durchgeführt? Wie sind sie bei euch ausgegangen? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!