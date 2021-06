9 doofe Dinge, die jeder Gamer schon gemacht hat

Videospiele erlauben euch Abenteuer zu erleben, die in der realen Welt unmöglich wären. Auch die dümmsten Ideen sind in den virtuellen Welten zumindest einen Versuch wert. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch 9 Dinge, die ihr im Spiel auf jeden Fall schon einmal ausprobiert habt.

Ist dieser Berg vielleicht zu hoch? Ist Feuer heiß? Einige Lektionen, die ihr im echten Leben schon gelernt habt, werden in Videospielen gerne noch einmal auf die Probe gestellt. In der virtuellen Welt eröffnen sich so viele Wege, von denen einige einfach zu unwiderstehlich sind. Manchmal ist es jedoch auch einfach Vorsicht oder grenzenlose Gier, die euch antreibt und jede Logik vergessen lässt.

Ist das Feuer wirklich so heiß, wie es aussieht?

Diese Dinge hat einfach jeder schon einmal getan. Haben wir etwas vergessen? Was habt ihr schon einmal in Videospielen ausprobiert, obwohl es eigentlich keinen besonderen Grund dafür gab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.