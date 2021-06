Summer Game Fest 2021: Neuer Trailer zu The Elden Ring, ein neues Borderlands angekündigt und mehr

Elden Ring ist auf dem Weg: Im Summer Game Fest hat es die ersten Spielszenen gegeben.

Die erste große Show der diesjährigen E3 ist gelaufen: Während des Summer Game Fest 2021 gab es mit X und X spannende Neuankündigungen. Wir haben die Übersicht für euch.

Wie bereits 2020 hat Moderator Geoff Keighley (The Game Awards, Gamescom Opening Night) erneut durch die Show geführt und zahlreiche Neuankündigungen im Gepäck gehabt. Mit dabei waren einige Überraschungen, wie etwa ein neues Borderlands-Spiel und die ersten Spielszenen zu einem langerwarteten Fantasy-Rollenspiel.

Elden Ring

Lange, wirklich lange haben Fans von Entwickler From Software auf diesen Moment gewartet. Aber endlich ist es soweit: Ein neuer Trailer zu Elden Ring ist da. Und dieser ist nicht nur ein kleiner Teaser, sondern zeigt erstmals Spielszenen aus dem neuen Spiel der "Dark Souls"-Entwickler. Die Welt entstand dabei in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin, dem Autoren von Das Lied von Eis und Feuer:

Im Trailer seht ihr die ersten Spielszenen aus Elden Ring:

Neben ersten Spielszenen gibt es aber auch einen exakten Releasetermin: Wenn alles gut geht, dann erscheint Elden Ring am 21. Januar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Borderlands: Tiny Tinas Wonderlands

Schon bald geht die Reise in Borderlands weiter. Im Rahmen des Summer Game Fest haben Gearbox und Take-Two Tiny Tinas Wonderlands angekündigt - eine Art Nachfolger zum DLC Tiny Tinas Assault on Dragon Keep für Borderlands 2.

Erneut könnt ihr alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden auf Lootjagd mit tausenden von verschiedenen Waffen gehen. Die klassische Borderlands-Formel soll beibehalten werden, aber die Entwickler versprechen auch ein paar Überraschungen. Unter anderem könnt ihr dieses Mal euren eigenen Multiklassen-Helden erstellen.

Das nächste Spiel der Borderlands-Reihe zeigt sich im ersten Trailer:

Erscheinen soll Tiny Tinas Wonderlands voraussichtlich im Frühjahr 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Death Stranding: Director's Cut

Hideo Kojima war ebenfalls beim Summer Game Fest anwesend. Ein neues Spiel hat er aber nicht direkt angekündigt. Stattdessen folgt erst einmal der Director's Cut zu Death Stranding. Welche Inhalte dieser bietet, wollte Kojima jedoch noch nicht verraten.

Erscheinen soll die erweiterte Version von Death Stranding unter anderem für die PlayStation 5 schon bald, auch wenn es noch keinen exakten Termin gibt.

Lost Ark

Fans von Action-Rollenspielen haben in den letzten Jahren etwas sehnsüchtig nach Südkorea geschaut: Dort ist Lost Ark schon einige Zeit lang erhältlich. Eine Veröffentlichung im Westen hat es bisher nicht gegeben - nun nimmt Amazon das in Angriff.

Das US-Unternehmen hat sich vom Entwickler Smilegate die entsprechenden Lizenzrechte gesichert und will noch in diesem Jahr an den Start gehen. Was euch in Lost Ark erwartet, verrät ein erster Trailer:

Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite bereits für einen geschlossenene Alpha anmelden. Die Vollversion soll voraussichtlich im Herbst für den PC erscheinen.

Tales of Arise

Auch zum kommenden JRPG Tales of Arise gibt es einen neuen Trailer. Der stellt euch kurz und knapp eure Heldentruppe vor, die euch auf eurer Reise durch die Welt begleiten wird. Manche davon können kräftig zuhauen, aber seht selbst:

Im neuen Trailer zu Tales of Arise stellen sich eure Begleiter vor:

Bis zum Release von Tales of Arise dauert es aber noch ein wenig. Das Rollenspiel erscheint am 10. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Monster Hunter Stories 2

Nachdem es den Vorgänger nur auf dem 3DS gegeben hat, wagt sich Monster Hunter Stories 2 nun deutlich weiter nach vorne. Der Ableger der "Monster Hunter"-Reihe verlegt seine neue Geschichte auf die Nintendo Switch und den PC, bleibt sich sonst aber recht treu. Erwartet also wieder jede Menge Monster, die es zu erlegen gilt:

Monster Hunter Stories 2 erscheint voraussichtlich am 9. Juli 2021 für die beiden genannten Plattformen.

Two Point Campus

Nachdem das Krankenhaus-Gewerbe bereits in Two Point Hospital umgekrempelt wurde, geht es nun an die Uni. In Two Point Campus seid ihr für eine Hochschule verantwortlich und müsst diese entsprechend aufbauen, verwalten und natürlich mit jeder Menge Chaos umgehen.

Two Point Campus soll voraussichtlich 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

House of Ashes

Die Dark Pictures Anthology geht in seine mittlerweile dritte Runde. Die "Until Dawn"-Entwickler schicken euch erneut in ein cineastisches Horrorabenteuer, bei dem dieses Mal US-Soldaten in eine sehr ungewöhnliche und beunruhigende Lage geraten:

Erscheinen soll House of Ashes am 22. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Evil Dead: The Game

Basierend auf der Filmvorlage entlässt euch Evil Dead: The Game in ein asymmetrisches PvP-Spiel, bei dem ein einzelner Spieler Jagd auf euch und drei Freunde macht.

Erscheinen soll Evil Dead: The Game noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Vampire The Masquerade: Blood Hunt

Battle Royale mit Vampiren? Dann könnte Vampire The Masquerade: Blood Hunt für euch interessant sein. Dort kämpft ihr sowohl mit normalen Waffen als auch mit übernatürlichen Fähigkeiten gegen andere Spieler:

Für eine Alpha könnt ihr euch bereits jetzt auf der Spielwebseite anmelden.

Salt and Sacrifice

Die Macher von Salt and Sanctuary haben ebenfalls ein neues Spiel in petto: Salt and Sacrifice, welches erneut eine Art Dark Souls in 2D wird. Im Trailer seht ihr bereits mehr:

Einen frühen Release solltet ihr aber nicht erwarten. Salt and Sacrifice erscheint erst irgendwann 2022.

Jurassic World Evolution 2

Niemand geringeres als Schauspieler Jeff Goldblum höchstpersönlich hat Jurassic World Evolution 2 angekündigt. Viele Details gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, außer, dass die Singleplayer-Kampagne nach Jurassic World: Fallen Kingdom angesiedelt ist.

Erscheinen soll Jurassic World Evolution 2 noch in diesem Jahr.

Call of Duty Warzone: Season 4

Call of Duty: Warzone und Call of Duty Black Ops: Cold War gehen am 17. Juni in die vierte Saison. Was euch dort an neuen Inhalten erwartet, verrät der Trailer:

Das neue Call of Duty wurde jedoch noch nicht angekündigt. Fans müssen sich noch etwas länger gedulden.

Among Us

Zu Among Us haben die Entwickler noch einiges vor. In naher Zukunft soll eine neue Karte geben, mehr Spieler, neue Rollen und mehr.

Termine, wann die einzelnen Neuerungen kommen, gibt es aber nicht.

Planet of Lana

In Planet of Lana schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Mädchens und erlebt ihr Reise, die euch durch eine Welt voller kalter Maschinen führt. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch seinen handgezeichneten Stil aus:

Planet of Lana soll voraussichtlich 2022 erscheinen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Prime Matter mit Payday 3 und mehr

Publisher Koch Media hat ein neues Label angekündigt. Unter dem Namen Prime Matter entstehen in Zukunft zahlreiche neue Spiele, unter anderem Payday 3 und mehr. Einen kurzen Überlick ohne allzu viele Details gibt es hier:

Die E3 2021 ist die wohl wichtigste Spielemesse der Welt. In unserer Bilderstrecke halten wir euch auf dem neusten Stand zu allen auf der E3 vorgestellten Spielen:

Mit dem Summer Game Fest ist die erste große Show der diesjährigen E3 gelaufen. Der Auftakt mit Spielen wie Elden Ring und Tiny Tinas Wonderlands dürfte als durchaus gelungen gelten. In den nächsten Tagen stehen aber noch Präsentationen von Ubisoft, Microsoft und Bethesda und mehr an.