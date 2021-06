17 Filmposter, die perfekt zu Videospielen passen

Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Diese 17 Filmposter könnten genauso gut für beliebte Videospiele entworfen worden sein. Klickt euch durch die Highlights in unserer Bilderstrecke.

Games und Filme: Passt das zusammen?

Videospiele und Filme haben eine lange und meist komplizierte Beziehung. Dies liegt in erster an den vielen Verfilmungen, die immer wieder unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Von Hitman über Warcraft bis hin zu Assassin's Creed – immer wieder wurden die Verfilmungen mit viel gutem Willen erwartet und immer wieder wurden Gamer vom Endprodukt enttäuscht.

Dies ist umso erstaunlicher, wenn ihr euch bewusst macht, wie sehr sich Filme und Videospiele über die Jahre hinweg einander angenähert haben. Ganz besonders fällt dies beim Blick auf einige Filmposter auf, die quasi wie gemacht für Videospiele scheinen.

Im ResetEra-Forum wurde passenderweise unter den Usern eine Aktion veranstaltet, bei der Film-Plakate auf beliebte Videospiele umgemünzt wurden. Die Motive blieben völlig unberührt, nur der Name wurde verändert. Herausgekommen sind einige Kombinationen, die sich einfach ideal ergänzen. Wir haben euch unsere Favoriten der Aktion herausgesucht.

Filmposter und Videospiele: Von Arthouse zu Blockbustern

Die Vielfalt der unterschiedlichen Poster ist auch ein Zeichen für das abwechslungsreiche Spektrum an Videospielen, das der Community mittlerweile zur Verfügung steht. Von Assassin's Creed und Call of Duty über Nier - Automata und Cyberpunk 2077 bis hin zu Life is Strange erzählen Videospiele eine riesige Fülle an mitreißenden Geschichten – und müssen sich damit kein bisschen mehr vor dem Medium Film verstecken.

Piraten und Sci-Fi-Action sind sowohl in Filmen als auch in Spielen populär

Haben euch die bearbeiteten Videospielplakate gefallen? Welche Film-Games-Kombinationen würden euch noch einfallen? Und welche der vielen bisherigen Videospielverfilmungen hat euch am meisten überzeugt? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!