Nintendo: Omi stellt Sportrekord auf – Macht das mal nach

Spiele-Konsolen dienen nicht immer nur der allgemeinen Freizeitunterhaltung. Nein, sie können euch auch dabei helfen, sportliche Fortschritte zu erzielen. Aber was dabei noch viel wichtiger ist: dauerhaft fit bleiben.

Nintendo hilft Omi fit zu bleiben

Neben einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßigem Trinken – am besten Wasser – gehört die richtige Bewegung zu den entscheidenden Faktoren um auch noch im hohen Alter gesund und agil zu sein. Dafür müsst ihr aber nicht sofort in das oft unbeliebte Fitnessstudio um die Ecke gehen. Heutzutage gibt es dafür glücklicherweise auch andere Wege.

Das dachte sich wohl auch der User gperk69 bei einem Beitrag auf Reddit. Bereits vor über zwei Jahren teilte er nämlich stolz den Fortschritt seiner Omi und machte darauf aufmerksam, dass sie regelmäßig Wii Fit spielt. Mit regelmäßig meint er in diesem Fall: jeden Tag!

Wii Fit: Agile Oma hat noch nicht genug

Auch in der Zwischenzeit hat ihr Interesse nicht nachgelassen. Wie sein aktueller Reddit-Post zeigt, bleibt die Fitness-Oma seit nunmehr 4784 Tagen am Ball. Grob gerechnet sind das mittlerweile über 13 respektable Jahre an Wii-Fit-Training. Damit beweist die fleißige Dame einmal mehr, dass ihr auch noch in höheren Altersklassen stolze Ergebnisse erzielen könnt.

Wii Fit ist ein Sport- und Fitnessspiel für Nintendos Wii, das bereits 2008 in Deutschland erschien. Es enthält zahlreiche Übungen aus den Bereichen Aerobic, Yoga, Balance und Muskelaufbau. Steuern könnt ihr es über das sogenannte Balance Board. Das ist eine Art Körper-Waagen-Controller, der mit Sensorflächen arbeitet und so Position und Verlagerung eures Körpergewichts an die Konsole sendet.

Mit ihrer sportlichen Einstellung und dem Hang zum Wii Fit spielen steht diese Omi heute aber längst nicht mehr alleine da. Gaming in Deutschland erfreut sich auch bei älteren Semestern immer größerer Beliebtheit.

