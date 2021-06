Fan erschafft süßen RDR2-Begleiter, den sich Spieler seit Release wünschen

Ein neuer Begleiter dürfte die Herzen von Red-Dead-Redemption-Spielern höher schlagen lassen. Bildquelle: NexusMod/Shtivi, Rockstar.

Der wilde Westen von Red Dead Redemption 2 steckt voller Abenteuer und Möglichkeiten. Ein ganz bestimmter Begleiter fehlt vielen Spielern dennoch, und das schon seit Anfang an. Ein Fan hat die Wünsche der Community erhört und den treusten Begleiter der Welt kreiert.

RDR2 ist auf den Hund gekommen

Hunde und Videospiele – eine Kombination, die so gut passt wie Eis im Hochsommer. Hunde sind in Spielen sogar so populär, dass es bei jeder Neuerscheinung mit vierbeinigem Begleiter die obligatorische Frage gibt: „Kann man den Hund streicheln?“.

Dank eines fleißigen Modders kann diese Frage nun zukünftig auch für Red Dead Redemption 2 gestellt werden, zumindest für PC-Spieler (sorry, Konsoleros). Dieser hat eine Mod entwickelt, die euch einen treuen Begleiter an die Seite stellt, wie Gamerant berichtet.

Damit kommt er dem Wunsch vieler Spieler nach, die schon seit dem Release auf einen Hund als tierischen Kumpel hoffen.

Was kann die Hunde-Mod für RDR2?

Und die Modifikation von Shtivi ist nicht nur eine schicke Spielerei, der tierische Begleiter kann euch in bestimmten Situationen helfen und besonders nützlich sein.

Damit euch ein Hund in Red Dead Redemption 2 folgt, müsst ihr eine Beziehung mit ihm aufbauen, indem ihr ihn zum Beispiel streichelt. Fortan folgt er euch und kann sogar wie euer Pferd durch Pfeifen herbeigerufen werden.

Die Mechaniken des Hundes gehen dabei so weit, dass er euch im Nahkampf unterstützt, bei angreifenden Tieren einschreitet und sogar in die Jagd-Aktivitäten des Spiels involviert wird.

Euer neuer Freund erhält sogar eine eigene Lebensanzeige, die es mithilfe des erbeuteten Fleisches von der Jagd zu füllen gilt.

Hundeliebhaber und Spieler, die sich einen praktischen Jagdbegleiter in Red Dead Redemption 2 wünschen, können sich die Hunde-Mod kostenlos auf NexusMod herunterladen.

Was sagt ihr zu der Hunde-Mod für Red Dead Redemption 2? Werdet ihr sie euch zulegen? Oder streift ihr weiter als einsamer Cowboy umher?