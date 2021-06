Epic verschenkt coolen Mystery-Shooter – für kurze Zeit

Für kurze Zeit könnt ihr Control kostenlos im Epic Games Store abstauben.

Der Epic Games Store verschenkt das nächste PC-Spiel – und vor allem Shooter-Fans sollten aus dem Häuschen sein! Neben einem weiteren Geschenk sind außerdem die Gratis-Spiele der übernächsten Woche bereits bekannt.

Epic schenkt euch Dämonen, Shooter und große Macht

Der Epic Games Store bietet PC-Spielern unterschiedliche Vorteile: Neben Exklusivspielen und großen Sales gehören auch wöchentliche Gratis-Spiele dazu. Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen, denn oft findet ihr hier entweder Blockbuster oder interessante Geheimtipps. Aktuell könnt ihr bis zum 17. Juni einen beliebten Mystery-Shooter direkt über den Epic Games Store herunterladen:

In Control müsst ihr eine paranormale Behörde aufräumen – mit epischen Kräften!

Zur selben Zeit könnt ihr euch mit dem Code GENSHINEPIC einen Geschenkkorb in Genshin Impact abholen, wozu unter anderem 10.000 Mora, fünf hochwertige Verstärkungserze und sechs Bufffoods gehören.

Darüber hinaus hat Epic Games außerdem bekanntgegeben, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen und vom 17. bis zum 24. Juni gratis heruntergeladen werden können:

In den nächsten zwei Wochen kommen Spieleliebhaber und Gratis-Jäger im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche kostenlosen Spiele uns danach erwarten werden.

Control, Geschenke für Genshin Impact, Hell is other demons und Overcooked 2 – in den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler viele interessante Spiele im Epic Games Store ergattern. Was kostenlose Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.