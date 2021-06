Stardew Valley trifft Die Sims 4: Endlich kommt das langersehnte Farming-Pack

Kühe melken gehört auch zu den neuen Aufgaben im brandneuen DLC von Die Sims 4. Bildquelle: EA.

Bei jeder neuen Pack-Ankündigung haben die Fans von Die Sims 4 die Daumen für ein Farming-Pack gedrückt. Endlich geht ihr Wunsch in Erfüllung. Das Landhaus-Leben-DLC wird schon bald auf die Spieler losgelassen!

Die Sims 4: Packt eure Sachen und zieht aufs Land

Eine Kuh melken? Frisch gelegte Eier sammeln? Oder frisches Gemüse ernten? All das erwartet euch im neuen Erweiterungspack Landhaus-Leben von Die Sims 4.

Zieht in das idyllische Örtchen Henford-on-Bagley und geht euren Farmer-Träumen nach. Werft einen Blick in den brandneuen Trailer und lasst euch von der Land-Magie begeistern:

Die Sims 4: Werdet im Landhaus-Leben-Pack zum Farmer

Was erwartet euch im Lanhaus-Leben-Erweiterungspack?

Neben der zuvor erwähnten neuen Welt warten eine Vielzahl von Aktivitäten und Schauplätzen auf euch, um das Landleben und die Natur in vollen Zügen zu genießen.

Baut eure eigenen Erzeugnisse an und verzehrt sie im Anschluss, zieht eure eigenen Tiere wie Kühe, Hühner, Hasen und sogar Lamas auf und befreundet euch mit ihnen.

Das neue DLC bietet natürlich Natur pur: Macht ein Picknick, erkundet den Wald, sammelt dort Zutaten und entspannt bei neuen Hobbys, wie dem Sticken.

Lernt die zahlreichen Bewohner und die Geschichte von Henford-on-Bagley kennen, indem ihr den Pub „Die Arme des Zwergs“ besucht und dort die nötige Entspannung nach einem langen Farming-Tag bekommt.

Der Markt von Finchwick lädt euch zu ausgelassenen Einkäufen ein, bei dem ihr Zutaten für eure frischen Gerichte erhaltet, oder messt euch gegen andere Bewohner, indem ihr eure Riesenfeldfrüchte oder preisgekrönten Farm-Tiere in Wettbewerben präsentiert.

Wildtiere wie Hasen und Vögel können eure Freunde und damit euch Helfer auf dem Feld werden, doch auch weniger freundlich gesinnte Waldtiere, wie der Fuchs erwarten euch.

Landhaus-Leben erscheint am 22. Juli für PC über Origin oder Steam und für die PS4 und Xbox One. Wenn ihr es bis zum 02. September kauft, erhaltet ihr den „eifriger Gartenzwerg-Bonus“, der ein Fahrrad, eine Zwergenskulptur und einen Leuchtbaum enthält.

EA macht "Die Sims 4"-Fans gerade äußerst glücklich und liefert ein DLC nach dem anderen. Mit dem Landhaus-Leben-Erweiterungspack wird das lange gewünschte Farming-Leben endlich Realität. Was sagt ihr zum Trailer? Werdet ihr euch das Pack zulegen? Schreibt uns eure Meinungen via Facebook in die Kommentare.