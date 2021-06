Am Amazon Prime Day 2021 wird es wieder attraktive Gaming-Deals geben. (Bildquelle: EKKAPHAN CHIMPALEE, Getty Images)

Der Amazon Prime Day 2021 rückt immer näher. Wir geben euch hier alle wichtigen Infos, die ihr bei dem Shopping-Event für eine erfolgreiche Schnäppchenjagd braucht.

Am Amazon Prime Day könnt ihr euch auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Gaming-Deals und Tech-Angebote freuen. Nachdem das Shopping-Event 2020 in den Herbst verschoben werden musste, wird es in diesem Jahr am 21. und 22. Juni stattfinden. Hier findet ihr alle Infos zum Amazon Prime Day 2021.

Amazon Prime Day: Welche Gaming-Deals gibt es?

Wie jedes Jahr werden am Amazon Prime Day auch 2021 wieder zahlreiche Gaming-Angebote erwartet. Noch gibt es keine genaueren Details dazu, doch in der Vergangenheit konntet ihr euch über günstige Konsolen-Bundles, Games und Zubehör wie zum Beispiel Controller, Monitore und Gaming-Mäuse freuen. Die besten Angebote werden wir euch auch 2021 wieder auf unserer Seite präsentieren.

Amazon Prime Day 2021: Vorbereitung ist Pflicht

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen. Wenn ihr kein solches Abo habt, könnt ihr euch ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

Außerdem lohnt es sich für die Schnäppchenjagd, die Amazon-Kredikarte zu beantragen. Mit der Karte erhaltet ihr ein Startguthaben und obendrein 3 Prozent Cashback bei Amazon-Bestellungen.

Prime Gaming: Jetzt schon Gratis-Games schnappen

Aktuell könnt ihr euch als Prime-Mitglieder bei Prime Gaming schon einige Gratis-Games sichern – darunter auch den Shooter-Klassiker Battlefield 4. Alle weiteren Infos zum aktuellen Prime-Gaming-Angebot findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

