Breath of the Wild hat alles richtig gemacht. Elden Ring sollte sich ein Beispiel nehmen.

Das Warten hat ein Ende. Das neue Spiel von Entwickler FromSoftware hat endlich einen richtigen Gameplay-Trailer bekommen. Hier erfahrt ihr, warum Elden Ring für mich nicht nur das Potenzial, sondern sogar die Pflicht hat, das Breath of the Wild der Dark-Souls-Spiele zu werden.

Warum muss Elden Ring denn wieder wie Dark Souls aussehen?

Der erste Teaser-Trailer zu Elden Ring ist inzwischen fast genau zwei Jahre alt. Während des diesjährigen Summer Game Fest zeigte der Entwickler FromSoftware jetzt aber endlich echte Spielszenen. Am Ende des Trailers hatte ich jedoch vor allem einen Gedanken: Ist Elden Ring ein neues Dark Souls?

Offiziell ist die Dark-Souls-Reihe mit Dark Souls 3 natürlich abgeschlossen, aber die Ähnlichkeiten sind mir etwas zu offensichtlich. Beide spielen in einer mysteriösen Fantasy-Welt voller Drachen, Magie und ekelhafter Monster. Natürlich haben auch Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice mit ihrem Kampfsystem und Gegner-Design immer wieder auf die Souls-Reihe zurückgegriffen.

Beide haben sich allerdings allein durch ihre Optik allerdings auch klar distanziert. Elden Ring schafft das bisher nicht. Warum geht es denn wieder zurück zu den Rittern? Warum wärmt FromSoftware das Setting aus vier Souls-Spielen nochmal unter einem neuen Namen auf? Glücklicherweise legt der Trailer dann doch großen Wert darauf, sein galoppierendes Alleinstellungsmerkmal vorzustellen, durch das Elden Ring dann doch ein neuer Meilenstein werden kann.

Drachen, Ritter und Magie: Der Elden-Ring-Trailer zeigt erstmals Gameplay

Wird Elden Ring wie Zelda: Breath of the Wild?

Das gehörnte Reittier ist der heimliche Star des Trailers. Es beherrscht nicht nur einen Doppelsprung, um Drachen auszuweichen, sondern symbolisiert auch meine Erwartungen an Elden Ring: So wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Grenzen der Zelda-Reihe gesprengt hat, muss Elden Ring auch die Grenzen der FromSoftware-Spiele sprengen.

Das Reittier steht für die Freiheit, eine echte Open-World zu erkunden und so zu spielen, wie ich es will. Klar, bisherige Souls-Spiele verfügten über ähnliche Elemente, aber die Zeiten, in denen ich den Abschnitt einer Burg nicht erkunden konnte, weil er von einem hüfthohen Geländer blockiert wurde, müssen endgültig vorbei sein.

Auch die Kämpfe haben das Potenzial, abwechslungsreicher zu werden als jemals zuvor. Wir wissen bereits, dass es ein Tarnsystem geben wird, wodurch Kämpfe auch mit Stealth gewonnen werden können und genau da muss Elden Ring voll abliefern. Lasst mich mein Vorgehen genau planen und auch die Umgebung miteinbeziehen, damit jedes Gefecht einzigartig wird. Elden Ring mag bisher zwar aussehen wie Dark Souls, aber es könnte und muss mir Freiheiten geben, die ich danach nie wieder aufgeben will.

Der neue Gameplay-Trailer für Elden Ring erinnert stark an Dark Souls. Spielerisch muss sich das neue FromSoftware-Spiel jedoch an The Legend of Zelda: Breath of the Wild orientieren, um sein Potenzial vollständig auszuschöpfen. Das ist zumindest meine Meinung!