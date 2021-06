Die Releases der Kalenderwoche 24.

Strategie, Karten und Upgrades für bestehende Hits auf die neue Konsolengeneration: Die kommende Woche wird zwar nicht ganz so voll, dafür können sich die neuen Inhalte sehen lassen.

The Elder Scrolls Online | 15. Juni

PS5 / Xbox Series X

Auch The Elder Scrolls Online gehört zu den Spielen, die ein entsprechendes Update für die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhält. Enthalten sind dabei optische Verbesserungen im Modus Qualität, wie etwa eine native Unterstützung von 4K-Auflösungen (Xbox Series S: 1440p), verbesserte Texturen und Schatten, eine höhere Sichtweite und vieles mehr.

Zusätzlich gibt es noch einen Leistungsmodus, bei dem die grafischen Details zugunsten einer flüssigen Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde reduziert werden.

Spieler, die bereits The Elder Scrolls Online besitzen, können zum Release auf die Next-Gen-Version kostenlos upgraden. Auch die neue Erweiterung Blackwood wird natürlich von Anfang an unterstützt.

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood [PlayStation 4] | kostenloses Upgrade auf PS5| ESO: Console Enhanced

Roguebook | 17. Juni

PC

Die Macher des Kartenspiels Faeria haben sich mit dem "Magic: The Gathering"-Erfinder Richard Garfield zusammengetan, um ein Roguelike-Kartenspiel zu entwickeln. Das Ergebnis nennt sich Roguebook und lässt euch ein Team aus zwei Helden zusammenstellen, um es mit dem Roguebook aufzunehmen. Dafür verfügt jeder Held über 50 verschiedene Karten und einen eigenen Fähigkeitenbaum.

Das Ziel von Roguebook ist es nun, dass ihr eure Helden miteinander kombiniert und mächte Synergien aufbaut. Je weiter ihr in einem Durchlauf voranschreitet, desto stärker werdet ihr und schaltet unter anderem Relikte frei, die eure Karten verbessern. Aber werdet ihr besiegt, geht es wieder von vorne los.

Der Release von Roguebook findet im Juni erst einmal nur für den PC statt. Umsetzungen für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind aber bereits angekündigt.

Red Solstice 2: Survivors | 17. Juni

PC

Die Menschheit hat es in Red Solstice 2: Survivors nicht gerade einfach: Im Jahr "117 After Earth" droht ein Virus die Menschheit auszurotten. Gleichzeitig droht die Invasion der sogenannten STROL-Mutanten. Eure Aufgabe im Strategie-Rollenspiel-Mix ist es nun, eine neue Spezialeinheit anzuführen und euch gegen die Invasoren zu wehren.

Neben den Echtzeitschlachten in den einzelnen Missionen müsst ihr außerhalb der Kämpfe eure Technologien verbessern, Streitkräfte ausrüsten und Kampfanzüge erweitern. Dabei könnt ihr Red Solstice 2: Survivors entweder alleine oder mit bis zu sieben anderen Spielern im Koop-Modus erleben.

Der Release von Red Solstice 2: Survivors ist bislang nur für den PC angekündigt. Ob das Spiel in naher Zukunft eine Umsetzung fü die Konsolen erhält, ist unklar.

Metro Exodus | 18. Juni

PS5 / Xbox Series X

Nachdem bereits die PC-Version von Metro Exodus eine Enhanced Edition erhalten hat, folgen nun die beiden Next-Gen-Konsolen. Der Ego-Shooter von 4A Games erhält auf der PlayStation 5 und Xbox Series X Unterstützung für 4K-Auflösungen und wird mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben. Zusätzlich gibt es optische Verbesserungen bei der Beleuchtung und verkürzte Ladezeiten.

Wie bei vielen anderen Spielen erhalten auch bei Metro Exodus alle aktuellen Besitzer ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version. Alternativ wird es zum Release eine Complete Edition geben, die sowohl das Hauptspiel als auch alle DLCs beinhaltet.

Metro Exodus Complete Edition (PlayStation 5)

Die großen Spiele lassen sich in dieser Woche nicht blicken. Stattdessen stehen am PC ein paar Indie-Spiele im Vordergrund, während Besitzer der neuen Konsolen von Upgrades von The Elder Scrolls Online und Metro Exodus profitieren.