Ubisoft Forward: Neues zu Far Cry 6, Avatar: Frontiers of Pandora angekündigt und mehr

Far Cry 6 ist in diesem Jahr das große Highlight der E3 von Ubisoft.

Die E3 2021 geht mit Ubisoft weiter: Der französische Publisher hatte einiges im Gepäck - unter anderem neue Informationen zu Far Cry 6, ein neues Avatar-Spiel und vieles mehr. Wir haben die Highlights für euch.

Im Rahmen der aktuellen E3 2021 ist natürlich auch Ubisoft wieder mit von der Partie. Das Unternehmen hat dabei einige Trailer und spannende Neuankündigungen parat, mit denen nicht unbedingt gerechnet werden konnte. Das optische Highlight sichert sich dabei wohl das neue Avatar-Spiel, während Mario ein weiteres Mal mit den Rabbids auf Tour geht.

Far Cry 6

Zu Far Cry 6 hat Ubisoft einen Einblick in die Geschichte des kommenden Ego-Shooters gegeben. Darin versucht eine kleine Truppe mithilfe eines Bootes von der Insel Yara zu entkommen, aber Diktator Antón Castillo kommt ihnen dazwischen und zeigt seine bösartige Seite.

Im Story-Trailer zu Far Cry 6 zeigt sich Bösewicht Castillo eindrucksvoll:

Neben dem Story-Trailer hat Ubisoft außerdem den Season Pass angekündigt, der eine echte Überraschung parat hält. Erstmals in der Serie könnt ihr in den kommenden DLC-Episoden in die Rolle drei markanter Bösewichte schlupfen: Vaas aus Far Cry 3, Pagan Min aus Far Cry 4 und Joseph aus Far Cry 5.

Im Seasonpass von Far Cry 6 spielt ihr die bösen Jungs:

Außerdem wird Far Cry 3: Blood Dragon im Season Pass enthalten sein. Ob das ein Remastered wird oder gar ein Remake, hat Ubisoft noch nicht beantwortet.

Avatar: Frontiers of Pandora

Lange war es angekündigt, aber mit Details oder einem Namen hat sich Ubisoft zu seinem Avatar-Spiel sehr zurückgehalten. Anlässlich der in den kommenden Jahren bevorstehenden Fortsetzungen der "James Cameron"-Filme gibt es nun endlich mehr Infos.

Avatar: Frontiers of Pandora entsteht auf Basis der Snowdrop-Engine (The Division 2) und bei Entwickler Massive Entertainment. Das Open-World-Spiel entlässt euch auf den Planeten Pandora, der optisch sofort an den erfolgreichen Kinofilm anschließt:

Bis zum Release dauert es aber noch ein wenig. Avatar: Frontiers of Pandora erscheint erst 2022 und zwar ausschließlich auf dem PC, Google Stadia, Amazon Luna, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die PS4 und Xbox One werden nicht mehr bedient.

Rainbow Six: Extraction

Auf der E3 2019 kündigte Ubisoft erstmals Rainbow Six: Quarantine an. Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen und das Spiel hat einen neuen Namen. Noch in diesem Jahr soll Rainbox Six: Extraction erscheinen und euch in Koop-Schießereien auf Basis von Rainbow Six: Siege mit Monstern schicken. Mehr dazu seht ihr im Trailer:

Im Cinematic-Trailer zu Rainbow Six: Extraction sind die Monster los:

Neben den Cinematic-Trailer hat Ubisoft auch erstmals Spielszenen gezeigt. Dabei zeigt sich das Grundgerüst aus Rainbow Six: Siege, welches hier mit Koop-Elementen verbunden wird. Aber seht doch selbst:

Im Video gibt es die ersten Spielszenen aus Rainbow Six: Extraction:

Erscheinen soll Rainbow Six: Extraction am 16. September für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Assassin's Creed: Valhalla

Zum immer noch aktuellen "Assassin's Creed"-Abenteuer hat Ubisoft einen ersten Ausblick auf die kommende DLC-Erweiterung Belagerung von Paris gegeben. Dort erwarten Eivor nicht nur neue Feinde, sondern er darf sich auch mit neuen Fähigkeiten ausstatten.

Darüber hinaus heißt es von den Entwicklern, dass Assassin's Creed: Valhalla noch über das Jahr 2021 hinaus unterstützt wird. Im nächsten Jahr sollen weitere Erweiterungen folgen, auch wenn es noch keine Details gibt.

Mario & Rabbids: Sparks of Hope

Die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Nintendos Mario und Ubisofts Rabbids geht in eine weitere Runde. Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi und weitere Charaktere begeben sich in Mario & Rabbids: Sparks of Hope in ein intergalaktisches Abenteuer.

Spielerisch bleibt sich der Nachfolger treu und setzt auf rundenbasierte Kämpfe, wie in der XCOM-Reihe. Einen ersten Eindruck gibt es im Trailer:

Erscheinen soll Mario & Rabbids: Sparks im Laufe des Jahres 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.

Riders Republic

Nachdem kalten Extrem-Sport-Ausflug mit Steep geht Ubisoft noch einen Schritt weiter: In Riders Republic gibt es nicht nur Wintersport, sondern es geht auch mit den Mountainbike durchs extreme Gebirge bei sonnigen Wetter - aber achtet auf Unfälle mit Knochenbruchgefahr.

Im Trailer stellen euch die Entwickler einige der Sportarten in Riders Republic vor:

Wenn alles gut geht, dann erscheint Riders Republic voraussichtlich am 2. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Trackmania Royal

Was passiert, wenn man Trackmania mit einer Prise Fall Guys: Ultimate Knockout kombiniert? Dann entsteht Trackmania Royal, ein kostenloses Update für das Arcade-Rennspiel. Fortan könnt ihr euch auf Geschicklichkeitsstrecken messen und zeigen, dass ihr nicht so einfach von der Strecke fallt.

Ubisoft bleibt sich bei der E3: Der Publisher setzt auf seine starken Marken, auch wenn natürlich Assassin's Creed in diesem Jahr eine kleine Pause bekommt. Dafür rücken vor allem Far Cry 6, Avatar und das nächste Rainbow Six in den Mittelpunkt.