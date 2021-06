Xbox & Bethesda: Trailer und Releasetermin für Starfield, Halo: Infinite, Forza Horizon 5 und mehr

Bethesdas nächstes großes Rollenspiel: Starfield wird im nächsten Jahr erscheinen.

Microsoft haut in diesem Jahr zusammen mit Neueinkauf Bethesda auf den Putz: Während der E3 Show haben beide Unternehmen erstmals Starfield gezeigt und einen Releasetermin verraten. Was es sonst noch zu sehen gab, zeigen wir euch in der Übersicht.

Die E3 2021 geht in die nächste Runde, dieses Mal vorangetrieben von Microsoft. Der Xbox-Hersteller hat in den letzten Jahren so einige Entwicklerstudios seinem Portfolio hinzugefügt, darunter natürlich zuletzt das komplette Team von Bethesda. Entsprechend voll war auch die Show, die unter anderem erstmals einen Blick auf Starfield, das kommende Rollenspiel der Skyrim-Macher, gewährt hat.

Starfield

Seit der E3 2018 ist bekannt, dass Bethesda an einer komplett neuen Rollenspiel-Marke arbeitet. Starfield versetzt euch als Spieler in ein Weltraum-Szenario. Viel mehr war bislang aber nicht bekannt. Auf der diesjährigen E3 hat sich das zumindest ein bisschen geändert.

In einem ersten Trailer sprechen die Entwickler von einem brandneuen Universum. Zu sehen ist eine Frau, die an Bord eines Raumschiffs ist und kurz davor ist von einem unbekannten Planeten abzuheben. Wohin genau? Das lässt das Videomaterial offen. Auch echte Spielszenen wurden bisher nicht gezeigt. Das Thema scheint jedoch sehr auf Erkundung und Entdeckungsreisen abzuzielen.

Ab in den Weltraum mit Starfield im ersten Trailer:

Immerhin gibt es schon einen Releasetermin, auch wenn es noch einige Zeit lang dauert. Starfield erscheint voraussichtlich am 11. November 2022 und zwar exklusiv für den PC und Xbox Series X/S.

Halo: Infinite

Die größte Nachricht hatte Microsoft direkt zu Beginn für Halo-Fans: Der Multiplayer von Halo: Infinite wird auf den PC und den beiden Xbox-Konsolen Free2Play werden. Somit können Spieler direkt in die Online-Matches einsteigen, ohne zuvor das Hauptspiel erwerben zu müssen.

Der Multiplayer von Halo: Infinite wird recht klassisch:

Aber auch für Singleplayer-Fans ist gesorgt, denn die erstmals haben die Entwickler Einblick in die Story des kommenden Abenteuers des Master Chief gewährt. Die Löschung von Cortana ist offenbar nicht ganz so erfolgt, wie zuvor geplant, weshalb ihr nun eingreifen müsst. Was danach passiert, verrät das Team zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Ein fester Releasetermin steht ebenfalls noch aus. Der Shooter soll aber voraussichtlich zum Weihnachtsgeschäft für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Redfall

Die Macher von Prey haben ein neues Spiel angekündigt: Redfall wird ein First-Person-Shooter mit offener Spielwelt und optionalen Koop-Modus. Entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden zieht ihr hier in den Kampf gegen Vampire.

Die einzelnen Charaktere in Redfall verfügen über spezielle Fähigkeiten und können mit den unterschiedlichsten Waffen ausgestattet werden. Im Ankündigungstrailer erhaltet ihr einen ersten Einblick in das Szenario:

Vier Spieler gegen eine Vampirübermacht: Redfall zeigt sich im ersten Trailer:

Redfall erscheint voraussichtlich im Sommer 2022 exklusiv für den PC und die Xbox Series X/S.

Battlefield 2042

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen hat es im Rahmen der Xbox-Show erstmals Spielszenen aus Battlefield 2042 gegeben. Die zeigen serientypisch jede Menge Action, Schusswechsel, Chaos, Explosionen und schicke Grafik. Erstmals dürfen bei einem Battlefield bis zu 128 Spieler gleichzeitig sich auf einer Karte austoben.

In Battlefield 2042 wird es mit 128-Spielern noch chaotischer:

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Wobei die Version für die alten Konsolen technisch angepasst ausfällt und unter anderem keine 128-Spieler-Matches zulässt.

Forza Horizon 5

Das nächste Forza Motorsport lässt noch auf sich warten, da ist Forza Horizon 5 bereits einen Schritt weiter. Dieses Mal entführen euch die Entwickler von Playground nach Mexiko. In der offenen Welt dürft ihr euch natürlich wieder fahrerisch ganz frei austoben und nahtlos im Multiplayer gegen andere Spieler antreten:

In Forza Horizon 5 geht es nach Mexiko:

Das Studio verspricht eine enorm abwechlungsreiche Spielwelt: Wüsten, Gebirgslandschaften, verschneite Gegenden und sogar ein Vulkan. Darüber hinaus gibt es nun die Möglichkeit, neue Minispiele in der sogenannten Forza Arcade anzugehen. Mehr dazu erfahrt ihr in der Gameplay-Demo:

In der Gameplay-Demo zu Forza Horizon 5 gibt es erste Neuerungen zu sehen:

Auf Forza Horizon 5 müsst ihr übrigens nicht mehr so lange warten. Bereits am 9. November 2021 soll das Rennspiel für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Far Cry 6

Nachdem es bereits gestern während der Ubisoft-Präsentation neue Informationen zu Far Cry 6 gegeben hat, lieferte die Xbox-Showcase einen weiteren Einblick. Dieses Mal stehen Spielszenen zur Schau: Auf der Insel Yara könnt ihr schleichend oder richtig laut vorgehen. Die Qual der Wahl über eure Waffen liegt ganz bei euch:

Die Spielszenen zu Far Cry 6 fallen explosiv aus:

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia.

Age of Empires 4

PC-Spieler dürfen sich jetzt besonders die Hände reiben: Age of Empires 4 rückt in Sichtweite. In einem neuen Trailer gewährt Relic Entertainment einen kleinen Einblick in das Mittelalter-Echtzeit-Strategiespiel:

Im neuen Trailer zu Age of Empires 4 gibt es frische Spielszenen:

Auf den Release müsst ihr derweil nicht mehr so lange warten. Die PC-Version von Age of Empires 4 erscheint am 28. Oktober 2021. Zudem ist das Spiel Teil des Xbox Game Pass for PC.

The Outer Worlds 2

Neben Avowed und Grounded arbeitet Obsidian Entertainment noch an einem weiteren Rollenspiel. Genauer gesagt an The Outer Worlds 2, welches euch in einen neue Region bringt. Viele Details wurden bei der Ankündigung noch nicht genannt.

Im Trailer zu The Outer Worlds 2 nimmt Obsidian ein wenig die Branche auf die Schippe:

Auch ein Releasetermin steht noch lange nicht fest. Vor 2023 solltet ihr wohl mit dem Nachfolger zu The Outer Worlds nicht rechnen.

A Plague Tale: Requiem

Die Ratten sind wieder los: Asobo und Focus Home haben einen Nachfolger zu A Plague Tale: Innocence angekündigt. Die Fortsetzung A Plague Tale: Requiem setzt die Geschichte des Vorgängers rund um die Geschwister Amicia und Hugo fort. Nach dem furiosen Finale des ersten Teils muss das Duo nun ein neues Abenteuer bestehen:

Amicia und Hugo erleben in A Plague Tale: Requiem ein neues Abenteuer:

Ausführliche Details halten die Entwickler aber noch zurück, denn der Release ist noch ein ganzes Stück weit weg. Erst 2022 soll A Plague Tale: Requiem erscheinen.

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Auf einen Nachfolger zur Stalker-Reihe haben Fans ebenfalls schon lange gewartet. Nun gibt es erste, echte Spielszenen zu sehen und einen neuen Namen.

Stalker 2 bekommt den zusätzlichen Titel Heart of Chernobyl, aber setzt ansonsten auf die Stärken der Reihe: Dichte Atmosphäre inmitten der Postapokalypse rund um den Nuklearunfall von Tschernobyl. So kämpft ihr dort aus der Ego-Perspektive gegen feindliche Söldner, Mutanten und die Natur selbst.

Im Trailer gibt es die ersten Spielszenen zu Stalker 2:

Stalker 2 erscheint am 28. April 2022 für PC und Xbox Series X/S. PlayStation-Spieler werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bedient.

Diablo 2: Resurrected

Die Remastered Version von Diablo 2 erscheint bekanntlich nicht nur für den PC, sondern auch für die Konsolen. Das Action-Rollenspiel zeigt sich in einem neuen Trailer und stellt die Verbesserungen vor, die vor allem grafisch ins Auge stechen:

Schickere Grafik und weitere Verbesserungen gibt es im Remastered von Diablo 2:

Diablo 2: Resurrected erscheint voraussichtlich am 23. September 2021. Vorbesteller erhalten zudem einen Frühzugang zur offenen Beta, die schon in absehbarer Zeit starten soll.

Fallout 76

Bethesdas Multiplayer-Fallout wird mit neuen Inhalten versorgt. Die kostenlose Erweiterung Steel Reign für Fallout 76 beendet die Geschichte rund um die Brotherhood of Steel und erscheint am 7. Juli 2021:

Und auch 2022 geht es groß weiter: Erstmals dürft ihr in The Pitt die Region Appalachia verlassen. Warum genau, das behalten die Entwickler noch für sich:

Psychonauts 2

Die jahrelange Entwicklung von Psychonauts 2 findet so langsam ihr Ende. Während der Xbox-Showcase hat es einen neuen Gameplay-Trailer gegeben, der euch den kuriosen und abgedrehten 3D-Plattformer vorstellt:

Der Release ist übrigens schon in greifbarer Nähe. Psychonauts 2 erscheint am 25. August 2021.

Contraband

In Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios arbeiten die Avalanche Studios (Just Cause 4, Rage 2) an Contraband. Das versetzt euch in die Region Bayan von 1970 und lässt euch ein Koop-Schmuggel-Adventure erleben - natürlich mit offener Welt.

Viele Details zum neuen Spiel sind aber noch offen. Auch ein Releasetermin hat das Team bislang nicht genannt.

Atomic Heart

Der an Bioshock erinnernde Shooter Atomic Heart hat sich ebenfalls auf der Xbox-Show zurückgemeldet - und das durchaus eindrucksvoll. In einem neuen Trailer gewähren die Macher einen frischen Einblick in ihre abgedrehte Spielwelt, die mit ungewöhnlichen Feinden und Waffen auf euch wartet:

Im Shooter Atomic Heart erwartet euch eine sehr ungewöhnliche Welt:

Einen Releasetermin gibt es für Atomic Heart weiterhin nicht. Ob dieser noch dieses Jahr erfolgt, bleibt schlichtweg abzuwarten.

Back 4 Blood

Fans von Left 4 Dead können bald wieder auf Zombie-Hatz gehen, wenn auch unter einem anderen Namen. Back 4 Blood stammt von den Originalentwicklern und setzt das bekannte Spielprinzip fort: Vier Spieler kämpfen sich durch verschiedene Level voller Zombies und müssen überleben.

Der Koop-Zombie-Shooter erscheint am 12. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zudem ist er vom ersten Tag an Teil des Xbox Game Pass.

Somerville

Das Indie-Spiel Somerville erinnert auf den ersten Blick an Inside und das ist kein Zufall. An Bord das neuen Studios Jumpship ist Dino Patti, der ehemals Playead, die Macher von Limbo und Inside, gegründet hat. In Somerville erkundet ihr eine bedrohliche Welt und müsst eure Familie vor Feinden beschützen:

Einen Releasetermin für Somerville gibt es bisher nicht. Voraussichtlich 2022 könnte es soweit sein.

Sea of Thieves

Am 22. Juni besucht ein Pirat Sea of Thieves, der Filmgeschichte geschrieben hat: Captain Jack Sparrow bekannt aus Der Fluch der Karibik. In einer neuen Geschichte begleitet ihr Sparrow auf einen ganz neuen Abenteuer inklusive neuer Feinde und Herausforderungen:

Slime Rancher 2

In der überraschenden Ankündigung von Slime Rancher 2 macht ihr wieder genau das, was schon im ersten Teil an der Tagesordnung war: Schleime fangen, eine Farm für sie bauen und aus ihnen Geld machen.

Los geht es mit Slime Rancher 2 erst im kommenden Jahr für PC und Konsolen. Einen festen Releasetermin gibt es noch nicht.

Shredders

Extremsport im Winter und insbesondere Snowboarden ist ganz euer Ding? Dann werft einen Blick auf Shredders, welches euch in den eiskalten Schnee inklusive halsbrecherischen Tricks entlässt:

Passend zun den Temperaturen erscheint Shredders voraussichtlich im Dezember für die Xbox Series X/S.

Replaced

Was wäre passiert, wenn die 1980er-Jahre nicht so ausgefallen wären, wie sie es am Ende sind? Das ergründet der 2.5D-Plattformer Replaced, bei dem nach einer Nuklearexplosion die Menschheit in einer Dystopie lebt. Als R.E.A.C.H., eine KI unfreiwillig in einem menschlichen Körper gefangen, macht ihr euch auf eine ungewöhnliche Reise:

Replaced erscheint voraussichtlich 2022 für den PC, Xbox One und Xbox Series X/S und wird sofort Teil des Xbox Game Pass werden.

Die E3 2021 ist die wohl wichtigste Spielemesse der Welt. In unserer Bilderstrecke halten wir euch auf dem neusten Stand zu allen auf der E3 vorgestellten Spielen:

Endlich ein Lebenszeichen vom neuen Bethesda-Rollenspiel, neue Einblick zum nächsten Halo-Abenteuer und noch so viel mehr: Microsoft zeigt auf der E3, dass sie es mit der Konsolengeneration rund um die Xbox Series X/S ernst meinen.