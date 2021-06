Final Fantasy Origin: Chaotischer Trailer sorgt für Gelächter bei den Fans

In Final Fantasy Origin geht es Chaos an den Kragen.

Mit Stranger of Paradise Final Fantasy Origin hat Square Enix ein kommendes Spin-Off der Fantasy-Reihe vorgestellt – und viele Fans machen sich über den ziemlich eigenwilligen E3-Trailer lustig.

Das Spin-Off Stranger of Paradise Final Fantasy Origin wird von Team Ninja entwickelt und soll 2022 erscheinen. In dem Action-RPG könnt ihr euch auf Gameplay freuen, das Soulslike-Spielen und der Nioh-Reihe ähnelt. Wie der Trailer mehr als deutlich macht, wird in Final Fantasy Origin der Kampf gegen den Charakter Chaos im Mittelpunkt stehen. Tatsächlich wird in dem eigenwilligen Trailer so oft von Chaos gesprochen, dass sich Fans bereits darüber lustig machen.

Chaos, Chaos, Chaos: Final Fantasy Origin

Der E3-Trailer zu Final Fantasy Origin gibt einen Einblick in die Fantasy-Welt des Action-RPGs und die Geschichte, in der es offensichtlich darum gehen wird, dass eure drei Hauptcharaktere versuchen, den Antagonisten Chaos aufzuspüren und zur Strecke zu bringen.

Der Trailer versucht diese Handlung so deutlich wie möglich zu transportieren – und ist dabei alles andere als subtil. Nach dem Motto "Viel hilft viel" wird das Wort "Chaos" immer wieder in dramatischen Sätzen, in überaus ernster Tonlage und untermalt von epischer Musik erwähnt – insgesamt ganze acht Mal in etwas mehr als zwei Minuten. Dabei sorgen solche platten Aussagen wie "I only know one thing: I want to kill Chaos" ("Ich weiß nur Eines: Ich will Chaos töten") leider eher für Gelächter als für Spannung.

Schaut euch hier den Trailer zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin an:

Final Fantasy Origin: Trailer findet wenig Fans

Der Trailer zu Final Fantasy Origin heimste auf YouTube vor allem eher spöttische Kommentare ein, die sich auf die hölzernen Zitate und Dialoge einschossen. Aber auch der Look der Charaktere ist für einige Gamer Grund genug, den Trailer zu kritisieren. Aktuell steht der offizielle Trailer bei 5.100 Likes und 5.300 Dislikes auf YouTube – das ist vermutlich etwas mehr Chaos als es selbst die Entwickler beabsichtigt hatten

Alle Trailer und Spiele der E3 2021 zeigen wir euch hier in unserer Bilderstrecke:

Wie gefällt euch der "Final Fantasy Origin"-Trailer? Habt ihr Lust, nächstes Jahr Chaos zu besiegen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!