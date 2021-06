In der zweiten Runde unseres großen Turniers treten Steve aus Minecraft und James Heller aus Prototype 2 gegeneinander an.

Auf geht's in die zweite Runde! Und die Konstellation könnte nicht kurioser sein! Heute heißt es: Minecraft gegen Prototype 2, Steve gegen James Heller. Wer den Kampf gewinnt, entscheidet ihr.

Runde 2: Minecraft gegen Prototype 2

In der zweiten Runde unseres großen Games-Turnier treten Steve aus Minecraft und James Heller aus Prototype 2 gegeneinander an. Die Regeln: Im unteren Textadventure spielt ihr einen Charakter und müsst immer eine von zwei Antworten auswählen. Eine verliert, eine gewinnt und die Summe entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Ihr spielt aber nicht allein! Das von der Community am meisten erspielte Ergebnis entscheidet am Ende, wer eine Runde weiterkommt und wer ausscheidet. In unserem Turnier-Artikel findet ihr alle Charaktere, Runden und Ergebnisse. Und jetzt viel Spaß!

Spielt den Kampf selbst!

Steve gegen James Heller, James Heller gegen Steve. Aber wer bekommt den Community-Sieg? In den nächsten Tagen geben wir das Ergebnis bekannt. Der Gewinner tritt im Achtelfinale gegen Sonic an. Aber nun freuen wir uns mit euch erstmal auf die dritte Runde.