Halo: Infinite – Multiplayer kommt mit großer Überraschung daher

Der Multiplayer in Halo: Infinite hat positive Überraschungen zu bieten.

Entwickler 343 Industries hat den Multiplayer-Modus in Halo: Infinite vorgestellt. Es scheint so, als würde der kommende Shooter dabei einen neuen Weg gehen, der alle Gamer freuen dürfte.

Obwohl sie bei Gamern in der Regel eher unbeliebt sind, finden sich Battle Passes und Lootboxes heutzutage in zahlreichen Online-Multiplayer-Spielen. Der Multiplayer-Modus von Halo: Infinite soll in dieser Hinsicht jedoch glücklicherweise deutlich spielerfreundlicher werden als die Shooter-Konkurrenz: Entwickler 343 Industries verspricht, dass auf Lootboxes komplett verzichtet wird und Battle Passes nicht auslaufen werden.

Halo: Infinite – Battle-Pass-System klingt vielversprechend

Von Multiplayer-Shootern wie Call of Duty: Warzone, Apex Legends und Destiny 2 kennen Spieler Battle Passes vor allem als Angebote, die ihnen kostenpflichtig für einen kurzen Zeitraum die Möglichkeit geben, bestimmte Items, Skins und Waffen freizuspielen. Wenn der Battle Pass abläuft, können die entsprechende Inhalte nicht mehr erspielt werden.

Das Battle-Pass-System von Halo: Infinite wird dagegen auf diesen Zeitdruck verzichten: Wenn ihr euch einen Battle Pass für das Spiel kauft, könnt ihr ihn für immer behalten. Außerdem habt ihr auch die Gelegenheit in zukünftigen Seasons ältere Battle Passes zu kaufen – ihr könnt also wählen, welcher Pass der richtige für euch ist. Somit könnt ihr genau die Items freischalten, die ihr für euren Spartan unbedingt haben wollt.

Halo: Infinite – Multiplayer-Modus legt Fokus auf die Gamer

Diese Haltung gegenüber Battle Passes hebt Halo: Infinite bereits jetzt in Bezug auf die Monetarisierung von vergleichbaren Multiplayer-Shootern ab – und kommt Spielern dabei sehr entgegen.

Dass das Spiel im Multiplayer zudem auf Lootboxes verzichten wird, ist ebenfalls eine uneingeschränkt positive Nachricht – schließlich steht diese Art von Mikrotransaktion schon lange zurecht in der Kritik. Vielleicht kann der Multiplayer Halo: Infinite auf diese Weise ja sogar zu einem Umdenken in der Branche führen.

