Resident Evil Village bekommt DLCs – dank euch

Resident Evil Village geht in die nächste Runde.

Im Rahmen der diesjährigen E3 hat Capcom etwas Besonderes angeteasert: Resident Evil Village bekommt DLCs spendiert. Wie kurzfristig anscheinend die Entscheidung zum Zusatzinhalt fiel und warum dies vor allem den Spielern zu verdanken ist, erfahrt ihr hier.

Resident Evil Village: Spieler-Wünsche werden erhört

Knapp einen Monat ist es nun her, dass Resident Evil Village seine Veröffentlichung feierte – und schon kündigt Capcom einen eigenen DLC an. Das kommt nicht nur überraschend für viele Fans der Horror-Reihe, sondern anscheinend auch für Capcom selbst.

Während der gestrigen E3-Präsentation des Spielentwicklers hieß es so in einer kleinen Ankündigung:

DLCs für Resident Evil Village sind offiziell in Entwicklung.

„Aufgrund hoher Nachfrage hat kürzlich die Entwicklung zusätzlicher DLC für Resident Evil Village begonnen. Mehr Infos dazu später.“

So wie die Meldung geschrieben ist, wirkt es fast so, als hätte Capcom vor dem Release des Spiels nicht mit einem solchen Spielerandrang gerechnet und demnach auch keine DLCs geplant. Dass jetzt doch welche in der Mache sind, sei vor allem den Wünschen der Spieler zu verdanken.

Auch Resident Evil 7 bekam noch nach Release zusätzliche Episoden spendiert.

Was genau die kommenden DLCs beinhalten oder wann sie kommen sollen, ist noch nicht bekannt. Spieler hoffen jedoch unter anderem auf mehr Inhalte zu den beliebten Charakteren, wie zum Beispiel Lady Dimitrescu.

Resident Evil Village: Multiplayer steht kurz bevor

Auf mehr Action im Gruseldorf von Resident Evil Village müsst ihr trotzdem nicht mehr lange warten. Wie Capcom während seiner Präsentation nämlich außerdem bestätigt, erscheint der Online-Multiplayer Re:Verse bereits im Juli. Wann genau ist noch nicht bekannt. Der neue Spielmodussoll für Besitzer des Hauptspiels gratis sein.

Resident Evil Village [USK 18 - UNCUT]

Was alles vor Resident Evil Village passiert ist, erfahrt ihr hier:

Capcom hält sich zwar noch etwas bedeckt, aber nun ist es offiziell: Resident Evil Village erhält zusätzliche Inhalte. Noch dazu können sich Multiplayer-Fans über einen ungefähren Release von Re:Verse freuen. Losgehen soll es bereits nächsten Monat.