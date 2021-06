Back 4 Blood: Im Multiplayer könnt ihr mit euren Freunden Geld sparen

In Back 4 Blood könnt ihr mit drei Freunden gegen Zombies kämpfen.

Im kommenden Koop-Shooter Back 4 Blood könnt ihr mit euren Freunden auf Zombiejagd gehen. Damit ihr nie auf euer Team verzichten müsst, könnt ihr dabei nicht nur die Zombie-Kills sondern auch die DLC-Kosten unter euch aufteilen.

Entwickler Turtle Rock hat sich in einem kurzen Update zu Multiplayer-DLCs von Back 4 Blood zu Wort gemeldet – und hatte dabei gute Nachrichten für Koop-Fans dabei. Wenn ihr euch im Team von vier Spielern den Zombies bzw. Ridden gegenüberstellt, dann muss nur ein Spieler von euch über den jeweiligen DLC verfügen, damit alle daran teilnehmen können.

Back 4 Blood: Teilt die DLCs mit euren Freunden

Weil es in Back 4 Blood DLCs und kostenpflichtige Inhalte geben wird, haben sich Gamer gefragt, wie der Multiplayer fair gestaltet werden könnte. Mit dieser Herangehensweise kommt Turtle Rock den Spielern entgegen und sorgt für ein gleichwertiges Spielerlebnis.

Wenn ihr mit euren Freunden zusammen zockt, könnt ihr somit untereinander absprechen, wer von euch welchen DLC kauft – und dann alle gemeinsam davon profitieren. Eine tolle Lösung, wenn ihr gerne im Team auf Zombiejagd geht.

Back 4 Blood ist der geistige Nachfolger der "Left 4 Dead"-Reihe. Im Trailer sehr ihr, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Back 4 Blood: DLCs bringen noch mehr Spielspaß

Im spirituellen Nachfolger von Left 4 Dead 2 wird es ganz sicher wieder ordentlich auf die Zwölf geben – schließlich ist die Welt von Horden monströser Kreaturen überlaufen. Im Multiplayer könnt ihr mit bis zu drei Freunden gegen die Zombiemeute kämpfen oder euch im PvP-Modus mit anderen Spielern messen. Dabei könnt ihr sowohl menschliche Charaktere als auch Monster spielen.

Mit den DLCs könnt ihr dabei das Koop-Spielerlebnis durch neue Maps und Kampagnen-Content noch weiter vertiefen und abwechslungsreicher machen.

Was haltet ihr von der DLC-Regelung in Back 4 Blood? Werdet ihr das Spiel mit euren Freunden zocken?