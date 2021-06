Was kommt nach Skyrim? Starfield-Trailer zeigt möglichen Schauplatz

Der neue Starfield-Trailer verrät vielleicht, wo The Elder Scrolls 6 spielen wird.

Bethesda verrät auf der diesjährigen E3 endlich, worum es in Starfield eigentlich gehen soll. Ein besonders aufmerksamer Fan hat in dem Trailer allerdings ein Geheimnis entdeckt, das für Skyrim-Fans besonders interssant sein dürfte.

The Elder Scrolls 6: Wo spielt der Skyrim-Nachfolger?

Auch wenn The Elder Scrolls 6 bereits offiziell angekündigt wurde, hat der Entwickler Bethesda bisher keine weiteren Details zu dem Skyrim-Nachfolger verraten. Auf der diesjährigen E3-Präsentation gab es jedoch einen verstecken Hinweis, der einen möglichen Schauplatz zeigt.

Ein Fan auf Reddit hat den ersten Starfield-Trailer genau untersucht und ist fündig geworden. Für nur wenige Sekunden ist auf einem der Geräte im Raumschiff eine kleine Gravur zu erkennen. Es handelt sich eindeutig um die Provinzen Hochfels und Hammerfall. Ihr findet die Gravur etwa bei Minute 1:18 im offiziellen Trailer.

Elder Scrolls VI easter egg in the Starfield trailer pic.twitter.com/AoBfrYLfNj — MrMattyPlays (@G27Status) June 13, 2021

The Elder Scrolls 6: Folgt Hammerfall auf Skyrim?

Wie alle Schauplätze der "The Elder Scrolls"-Reihe liegen auch Hochfels und Hammerfall in der Welt Tamriel. Während Hammerfall von den Rothwardonen bewohnt wird und sich durch eine riesige Wüste auszeichnet, leben in dem bergigen und grünen Hochfels vor allem Bretonen und Orks. Beide Provinzen könnten die Rollenspiel-Reihe nach dem kalten Skyrim wieder in eine neue Richtung lenken.

In jedem Fall scheint es noch eine ganze Weile zu dauern, bis es offizielle Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6 gibt. Selbst Starfield soll erst am 11. November 2022 erscheinen. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele Xbox und Bethesda noch in der Hinterhand haben, könnt ihr euch unsere Zusammenfassung der E3-Präsentation ansehen.

Der erste Trailer zeigt euch die Welt von Starfield:

Ausgerechnet in dem ersten offiziellen Trailer zu Starfield könnte verraten worden sein, wo The Elder Scrolls 6 spielen wird. Was sagt ihr zu der kleinen Gravur. Ein echter Hinweis oder nur ein bedeutungsloses Easter-Egg? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.