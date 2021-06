Cyberpunk 2077 zurück im PS-Store – aber Gamer sind gewarnt

Cyberpunk 2077: RPG kommt zurück in den PlayStation Store. (Bildquelle: gpointstudio, Getty Images)

Cyberpunk 2077 wird ab der nächsten Woche wieder im PlayStation Store verfügbar sein – allerdings versieht Sony die Rückkehr des Sci-Fi-RPGs mit einer deutlichen Warnung an Gamer.

CD Projekt Red hat angekündigt, dass die digitale Version von Cyberpunk 2077 nach einer monatelangen Abwesenheit ab dem 21. Juni wieder im PlayStation Store erhältlich sein wird. Die Entscheidung wird von Sony allerdings trotzdem noch mit einem Warnhinweis an Gamer versehen.

Nach dem desaströsen Release von Cyberpunk 2077 hatte Sony das Spiel im Dezember aus dem PlayStation Store verbannt. Seitdem hat Entwickler CD Projekt Red mehrere Patches für das RPG releast. Nun scheint Sony mit dem Zustand des Spiels zufrieden zu sein, allerdings spricht das Unternehmen dennoch eine Warnung aus.

Wir haben bei Sony nachgefragt, um uns den Termin bestätigen zu lassen. Daraufhin erhielten wir folgendes Statement:

"SIE can confirm that Cyberpunk 2077 will be re-listed on PlayStation Store starting June 21, 2021. Users will continue to experience performance issues with the PS4 edition while CD Projekt Red continues to improve stability across all platforms. SIE recommends playing the title on PS4 Pro or PS5 for the best experience."