Nach 5 Jahren: Fans lüften großen Gaming-Mythos

Abseits vom Mainstream und Breaking News gibt es eine riesige Fan-Gemeinde auf Reddit, die seit fünf Jahren ein bestimmtes Spiel suchte. Immer mehr Spieler schlossen sich dieser Aktion an, bei dem jeder neue Hinweis kurioser als der letzte war. Nun haben sie endlich gefunden, was sie gesucht haben. Aber das Ergebnis ist etwas enttäuschend.

Tausende Gamer suchen seit 5 Jahren ein mysteriöses Mörder-Spiel

Wie hieß dieses Spiel nochmal? – In der Flut an Spielen passiert es heutzutage schnell, dass ein Game vergessen wird oder verloren geht. Viele Spieler versuchen dann mit Foren-Nutzern über Details und Aspekte das verlorene Spiel wiederzufinden. Die kurioseste Suchaktion dieser Art begann im Jahr 2016, als sich Reddit-User sparta213 im Forum meldete und um Hilfe bei der Suche nach einem Mörder-Farm-Spiel bat:

„Ich weiß fast nichts über dieses Spiel. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es ein bisschen wie Harvest Moon ist, aber mit einem dunklen Twist. Das Spiel beginnt mit dir und deiner Frau. Eines Nachts gerätst du in einen Kampf und stichst sie schließlich zu Tode. Jetzt dreht sich das Spiel um deine Landwirtschaft, um am Leben zu bleiben, während du versuchst, die Stadt davon abzuhalten, etwas über den "Vorfall" herauszufinden, der passiert ist. Hin und wieder kommen die Bullen, um dein Haus zu durchsuchen, und du musst ihre Leiche verstecken.“

Release nach 2000, keine 3D-Grafik, kein Browsergame – an mehr Details erinnere er sich nicht. Seit fünf Jahren suchen die Fans dieses Spiel nun. Auf Reddit und einem eigenen Forum "That Evil Farm Game" tauschen sich die Sucher über mögliche Spuren und Kandidaten aus. Viele Farmspiele wurden seitdem untersucht, manche sind sehr düster, aber keines davon stimmt mit dem Aspekt des Mordes überein. Die Suche ist mittlerweile größer als das eigene Spiel geworden, immer wieder tauchen auch Fälscher auf, die Spaß daran haben, die Suche in bestimmte Richtungen zu lenken.

Dieses Bild soll das Evil Farm Game zeigen. Quelle: Reddit

Die "heißeste" Spur tauchte dann Januar 2021 auf, als ein Nutzer einen angeblichen Screenshot des Spiels veröffentlichte. Zwar wurde der Post kurze Zeit später wieder gelöscht, aber die User konnten das verschwommene Bild retten. Darauf ist eine Farmlandschaft aus der Vogelperspektive zu sehen, zudem ein Farmer, ein Polizist und der Tatort. Ist dieses Spiel das gesuchte? Leider nein.

Der Nutzer offenbarte kurze Zeit später seinen Post als Fake, entschuldigte sich und erklärte, dass es ihm um etwas anderes als Trollen ging: Er wollte den ursprünglichen Reddit-User sparta213 aus der Deckung holen und dazu bringen, den Fake-Screenshot zu bestätigen, um dann damit den ganzen Mythos als Schwindel aufzulösen. Da das nicht geschah, geht die Suche weiter. Die gesamte Geschichte des Mysteriums fasste Reddit-User vegilasagna in einem Post zusammen.

Dunkles Harvest Moon: Die Suche ist vorbei

Nach fünf Jahren Suche, dutzenden Kommentaren und Theorien ist die Suche nun endlich vorbei. Auch wenn das Ergebnis etwas enttäuschend ist. Der YouTuber Justin Whang grub noch tiefer als alle anderen und traf dabei auf den Ursprung des Mythos: Das angebliche Spiel existiert in Wahrheit gar nicht, sondern basiert nur auf einer Spiel-Idee des YouTubers Vinesauce, der sich fragte, wie Harvest Moon mit einem solchen Mörderplot aussehen würde.

Der Reddit-User sparta213, der die Suche ursprünglich ins Rollen brachte, bestätigte dies. „Also Leute, ich bin gerade dazu gekommen, mir das animierte Vinesauce-Video anzuschauen, das jemand gefunden hat und so enttäuschend es auch sein mag, ich glaube, dass dies wahrscheinlich die Quelle des Spiels ist. Es passt alles genau“, schrieb er auf Reddit. Fall abgeschlossen.

Einerseits ist es erfreulich, dass die Suche endlich vorbei ist, andererseits werden vermutlich viele Fans enttäuscht sein, dass das angebliche Spiel leider nicht existiert. Was die Entwickler und Modder da draußen allerdings nicht davon abhält, ein solches noch zu entwickeln. Denn wenn diese Geschichte eines gezeigt hat, dann das: Das Interesse an einem solchen Spiel besteht definitiv.